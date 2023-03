Lunezia non si ferma più Vittoria anche a Sanremo

Amadeo Sanremo

0

Lunezia Volley

3

GRAFICHE AMADEO SANREMO: Adamo, Andreis, Banzato, De Marchis, De Vincentiis, Delle Monache G., Delle Monache M. libero, Delorenzi, Guadagnoli, Guidi. All. Maragliano

LUNEZIA VOLLEY: Evangelisti 5, Lupi 22, Quartieri 4, Bencaster 6, Giangreco 9, Benettini 6, Maltana 0, Benettini 6, liberi Bruno e Mozzachiodi; n.e. Menconi, Poletti. All. Menconi S.

Arbitro: Magnanego e Iaria

Parziali set: 13-25; 19-25; 17-25

SANREMO – Successo convincente del Lunezia Volley che rifila un secco 0-3 alle padrone di casa della Grafiche Amadeo Sanremo. Le sarzanesi si presentano in trasferta con Evangelisti palleggio e Lupi (’top scorer’ dell’incontro con 22 punti realizzati) in diagonale, con Quartieri e Bencaster al centro, con Giangreco e Castagna di banda, in alternanza a Maltana e Benettini, e con Bruno, nei primi due set, e Mozzachiodi, nell’ultima frazione, liberi. Ottima la gestione della gara da parte delle ospiti che si impongono senza difficoltà contro delle avversarie mai davvero pericolose. La partenza fulminante delle ragazze di Menconi fa subito presagire l’esito del match. Con un netto 13-25 danno il via ad una vittoria facile che consolida il primo posto in classifica dopo quattro giornate disputate nel girone di poule retrocessione di serie C ligure. Con la salvezza già ampiamente in tasca ora l’obiettivo sarà quello di chiudere i play out da imbattute.

Ilaria Gallione