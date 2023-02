Lunezia chiude in bellezza E ora testa sui playout

LUNEZIA VOLLEY

3

PALADONBOSCO

1

LUNEZIA VOLLEY: Evangelisti 9, Lupi 18, Bencaster 11, Quartieri 5, Giangreco 17, Castagna 4, Maltana 3, Benettini 0, libero Bruno; n.e. Menconi, Poletti, Malaspina. All. Menconi S.; vice Martinelli.

PALADONBOSCO GENOVA: Polo 1, Belgrano 7, Monaldi 5, Porcile 7, Corradi 2, Curto 2, Carisio 11, Ainis 10, libero Chiossone; n.e. Andreacci e Pietrogalli. All. Mambelli

Arbitri: Piazza e Pantani

Parziali set: 25-20; 25-20; 22-25; 25-20

SARZANA – Bella affermazione del Lunezia Volley che conferma le previsioni e batte con un secco 3-1 il fanalino di coda Paladonnbosco. Le padrone di casa si presentano al ’PalaBologna’ con Evangelisti in regia e Lupi opposto, con Quartieri e Bencaster al centro, con Castagna e Giangreco di banda e con Bruno libero. In battuta entra anche Benettini. Tutto fila liscio nei primi due set, conclusi entrambi sul punteggio di 25-20 in favore delle agguerrite pardone di casa. Poi una battuta d’arresto nella terza frazione complica un po’ la situazione, prontamente ripresa in mano nell’ultimo parziale concluso sul definitivo 25-20. Il campionato chiude qui la sua regular season adesso la concentrazione sarà rivolta alla successiva fase dei play out. Risultati: Normac-Admo Lavagna 2-3, Tigullio Project-Serteco Wonder 0-3, Pallavolo Futura -Podenzana Tresana 2-3. Classifica: Admo 34, Serteco 32, Normac 30, Podenzana Tresana 27, Lunezia Volley 20, Pallavolo Futura 18, Paladonbosco 4, Tigullio 3

Ilaria Gallione