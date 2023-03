L’Uisp Nuoto Valdimagra conquista 22 medaglie master

La squadra dell’Uisp Nuoto Valdimagra, rappresentata da diciotto atleti, ha fatto bella figura nella fase regionale del campionato italiano master conquistando il decimo posto della classifica regionale, laureandosi prima squadra della provincia spezzina. La manifestazione si è disputata di recente nelle acque della piscina ’La Sciorba’ a Genova, ha raccolto atleti liguri, compresi gli Under 25, e ha visto infrangersi un record del mondo, un record europeo e ben cinque record italiani. L’alto livello ha così reso il risultato raggiunto dalla Uisp Nuoto Valdimagra ancora più di rilievo.

La rappresentativa sarzanese era composta da Leonardo Bacci Matias, Valentina Brizzi, Jacopo Conti, Fabio Curci, Nicola Curci, Mattia Dellabiancia, Giuliana Fantasia, Andrea Gattoronchieri, Deianira Giannarelli, Alessandro Giumelli, Greta Lecchini Argento, Stefano Lucenó, Marco Nadotti, Simone Olivi, Eugenio Eugenio, Fabrizio Quintavalla, Giovanni Romeo e Gabriele Zavettieri.

Gli atleti della società della Valdimagra si sono confrontati con squadre ben più numerose che possono contare su bacini di utenti differenti, ma sono comunque riusciti a dire la loro anche in termini di classifica regionale.

La compagine ha infatti guadagnato 22 medaglie ed è scesa in acqua con ben 12 staffette.

"Un ottimo risultato frutto di un gruppo coeso – le parole dell’allenatrice Giuliana Fantasia – una grande partecipazione di squadra ci ha permesso di raggiungere uno dei nostri migliori risultati e per noi è proprio vero che l’unione fa la forza. A mettere la ciliegina sulla torta, oltre alle prestazioni individuali, è stato proprio il bel clima e la voglia di divertirsi. Sono molto fiera di tutti i miei ragazzi che mi seguono negli allenamenti serali e non hanno mollato neanche negli ultimi mesi nonostante le difficoltà del nostro impianto e i lavori che sembravano non cominciare mai".