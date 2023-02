La Juventus alloggia all’Hotel Firenze e ripartirà subito

Per far capire quanto sia attesa questa partita alla Spezia e dintorni, basti dire che i biglietti sono esauriti da martedì, ovvero da quando è iniziata la vendita libera. Era da tanto che non accadeva. Oggi al ’Picco’ ci saranno tanti tifosi della Juventus, oltre a quelli che arrivano da fuori e riempiranno i 1500 posti del settore ospiti, molti sono spezzini e dovranno ’dividere’ la loro fede. Alla Spezia i tifosi della Juventus sono numerosissimi e non ci sarà da stupirsi nel vedere esultare in gradinata e in tribuna ad un gol dei bianconeri.

La Juventus è arrivata ieri sera e ha scelto di alloggiare in città e non a Lerici, a poca distanza dallo stadio, all’Hotel Firenze e Continentale di via Paloecapa che già un mese fa aveva ospitato la Roma. A fine partita, però, i bianconeri non si fermeranno a dormire alla Spezia, ma ripartiranno subito verso Torino per guadagnare tempo in vista della sfida decisiva a Nantes di giovedì in Europa League.

M.B.