La Fezzanese vuole vincere oggi al ’Luperi’ contro il Fossano Nel mirino la salvezza anticipata

Questo pomeriggio nell’anticipo della 29ª giornata del girone A di serie D per la Fezzanese l’imperativo categorico è vincere. Infatti alle ore 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana la compagine del presidente Arnaldo Stradini affronta il fanalino di coda della classifica il Fossano con la ferma intenzione di conquistare i tre punti che gli consentirebbero di fare un passo importante verso la salvezza. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Falleni di Livorno con assistenti Perlamagna di Carrara e Guiducci di Empoli. I fezzanoti sono reduci da uno straordinario momento di forma che li ha fatto inanellare sei risultati utili consecutivi conseguendo ben quattordici punti dei diciotto disponibili. Un ruolino di marcia veramente importante che li ha fatti salire al nono posto in graduatoria con sei punti di vantaggio dalla zona play-out attualmente occupata dal Pinerolo quindicesimo. Verdi che hanno dimostrato proprio lo scorso turno a Chieri di avere un grande carattere rimontando due gol nella ripresa dopo essere stati sotto per 2-0 alla fine del primo tempo. I ragazzi di Stefano Turi comunque non devono abbassare la guardia in quanto mancano ancora dieci giornate alla conclusione della regular season ed è ancora tutto possibile. Di conseguenza devono affrontare ogni partita con la stessa determinazione e concentrazione cercando di sfruttare al meglio il trend positivo che stanno attraversando. Pertanto oggi massima attenzione ai fossanesi anche se sembrano ormai condannati definitivamente alla retrocessione ma nel calcio si sa non esistono risultati certi come del resto era accaduto anche nella gara d’andata chiusasi sull’1-1. Team di Fezzano che cercherà di recuperare qualcuno dei calciatori assenti domenica scorsa nell’ordine Brizzi, Tivegna, Magoni, Fiori e Caliò.

Per quanto riguarda la juniores nazionale della Fezzanese non giocherà oggi pomeriggio a Chieri in casa della capolista del girone A in quanto la suddetta gara della 23ª giornata è stata posticipata a lunedì 27 febbraio alle ore 15 al ‘Roberto Rosato’ campo sportivo della località torinese.

Paolo Gaeta