Il torneo giovanile in programma dai salesiani. Calcio e integrazione con la ’Don Bosco Cup’

Sport e fede scendono in campo insieme, nel segno della fratellanza e dell’integrazione. Tre giorni di celebrazioni religiose e attività ricreative e sportive per la festa di San Giovanni Bosco, fondatore dei salesiani, nella chiesa di Nostra signora della Neve in viale Garibaldi e nell’oratorio di via Roma 138. A spiegare il programma sono don Mirko Mochi e don Giorgio Mocci, rispettivamente parroco e direttore dell’oratorio a margine della celebrazione del patrono dei giornalisti San Francesco di Sales. "Per festeggiare il nostro fondatore – dicono i due sacerdoti salesiani – abbiamo predisposto un programma che mette insieme il momento della celebrazione religiosa, la riflessione sociale e lo sport per i ragazzi coinvolgendo ragazzi italiani e delle varie comunità straniere che insistono nel nostro quartiere". Vediamo in dettaglio il programma predisposto dai salesiani per la festa liturgica del loro fondatore. "Oggi, sabato 27 gennaio – spiega don Mirko – daremo vita a un ritiro comunitario con una messa alle 9,30 e poi una riflessione sul tema della strenna ( le linee guida per i salesiani mondiali) elaborata dal cardinal Angel Fernandez Artime, rettore maggiore dei salesiani, tenuta da don Francesco Preite, presidente nazionale dei salesiani per il sociale. Il titolo scelto per il 2024 è "il sogno che fa sognare. Un cuore che trasforma i lupi in agnelli".

Domani ci saranno le messe domenicali e alle 13 un pranzo comunitario in oratorio con un primo piatto offerto dalla parrocchia e un secondo in condivisione. Chi vuole partecipare può prenotarsi all’oratorio. Alle 14,30 ci sarà al ’Don Bosco cup’ di calcio a 5 per ragazzi delle scuole medie, nati fra il 2010 e il 2012. "Tutti i ragazzi potranno formare delle squadre – afferma don Giorgio Mocci, direttore dell’oratorio di via Roma 138 – ma a una condizione, che ogni squadra comprenda giocatori di almeno due nazionalità, perché vogliamo favorire l’integrazione fra ragazzi italiani e di altri paesi".

Fabrizio Dellepiane