Il Sarzana si fa raggiungere dal Sandrigo

Sarzana Gamma

5

Sandrigo

5

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Borsi, Perroni, Francesco De Rinaldis, Rispogliati, Festa, Garcia Bielsa, Bruno Alonso, Facundo Ortiz, Bianchi. All. Paolo De Rinaldis.

SANDRIGO: Català, Rigon, Brendolin, Lazzarotto, Diquigiovanni, Poletto, Miguelez, Contro, Thiel, Bernardelli, Novello. All. Franco Vanzo.

Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Paolo Moresco di Vicenza.

Marcatori 1° tempo: 12’19’’ Garcia, 24’41’’ Miguelez. 2° tempo: 2’26’’ Bruno Alonso, 3’45’’ Garcia, 5’04’’ Diquigivanni, 14’32’’, 16’26’’, 21’46’’ Brendolin, 19’20’’ Borsi.

SARZANA – Due punti sprecati dall’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Un plauso al Sandrigo che non si è mai stancato di inseguire il risultato ma nel 5 a 5 finale della gara disputata al "Vecchio Mercato" pesano gli errori dei rossoneri che hanno fruttato due reti ai vicentini. Peccato non aver incrementato ulteriormente l’ottima posizione in classifica ma la formazione veneta, come all’andata, ha messo il freno ai rossoneri che proseguono la serie utile e possono anche permettersi di non essere soddisfatti del risultato. Non certo della prestazione comunque sempre propositiva ma imprecisa in un paio di circostanze che gli avversari hanno puntualmente sfruttato. L’altalena dei vantaggi dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation e delle rimonte del Sandrigo avrebbe potuto fermarsi a 1 minuto dalla conclusione ma il rigore di Borsi è stato neutralizzato dal portiere Català, protagonista di una serata in grande stile. Nel finale del primo tempo il controllo della partita è venuto meno all’improvviso. A una manciata di secondi dall’intervallo è arrivato il pareggio ospite con una conclusione da fuori area.

Nella ripresa l’Hockey Sarzana Gamma Innovation riprende il filo della partita ma nonostante il vantaggio 4-2 non riesce a tenere a distanza il Sandrigo che ci ha creduto rimanendo in agguato. Quando il capitano Borsi ha infilato con un gran numero il 5 a 4 sembrava aver messo al sicuro la contesa ma ancora un errore rossonero ha consegnato a Brendolin la pallina del pareggio. Sicuramente due punti sprecati che nulla tolgono alla marcia sicura della formazione di Paolo De Rinaldis che può concentrarsi adesso sulla trasferta di giovedì in Portogallo nel terzo turno di Champion’s League.

Massimo Merluzzi