Il Sarzana Gamma non sbaglia a Monza

MONZA

2

SARZANA GAMMA

3

MONZA: Fongaro, Chambella Sanchez, Torné, Galimberti, Lanaro, Tamborindegui, Ardit, Gavioli, Gariboldi, Borgonovo. All. Colamaria.

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Perroni, Festa, Rispogliati, Facundo Ortiz, Garcia Bielsa, Bruno Alonso, Bianchi. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Luca Molli di Viareggio e Marcello Di Domenico di Reggio Emilia.

Marcatori: 1° tempo 2’45’’ Festa, 22’07’’ Tornè. 2° tempo: 1’ Torné, 4’02’’ Garcia, 7’03’’ Garcia.

MONZA – In una pista tradizionalmente difficile l’Hockey Sarzana Gamma Innovation trova la vittoria che la mantiene ancora nell’alta classifica del campionato di serie A1, al terzo posto solitario visto il ko del Follonica a Lodi, alimentando le speranze di accedere ai play off senza passare per le insidie dei preliminari. Un successo di carattere, grande determinazione che consente di mantenere caldissimo il motore della squadra diretta da Paolo De Rinaldis attesa dalla sfida di Champions League giovedì sera al ’Vecchio Mercato’ contro il Trissino. Una gara ininfluente, per i sarzanesi, in chiave di qualificazione ma contro la corazzata veneta diretta dall’ex tecnico Alessandro Bertolucci ci sarà più di un motivo per ben figurare. E poi comunque il martedì successivo ci sarà sempre al ’Vecchio Mercato’ il confronto contro il Forte dei Marmi che potrebbe delineare definitivamente la griglia di classifica. Nella trasferta di Monza la partita sembrava nata nel modo migliore grazie alla rete realizzata in apertura da Festa ma nel finale del tempo Tornè ha pareggiato. E in apertura di ripresa la retroguardia sarzanese non ha certo brillato in tempismo e ancora Tornè ne ha approfittato per insaccare il sorpasso. Ma è stato soltanto un attimo di disattenzione. Ci ha pensato comunque Garcia a pareggiare e al minuto 7’33’’ insaccare il tiro diretto del sorpasso. Ancora tempo per un palo colpito da Festa e l’occasione per Borsi che sfiora la quaterna. Ma Sarzana c’è e il finale di stagione caldo la troverà pronta.

Altri risultati: Forte dei Marmi-Viareggio 5-1,Valdagno-Vercelli 6-2, Lodi-Follonica 3-1.

Classifica: Trissino 56 punti, Amatori Lodi 48, Hockey Sarzana Gamma 46, Follonica 44, Forte dei Marmi, Grosseto 39, Bassano 38, Vercelli 35, Valdagno 31, Monza 25, Sandrigo 20, Viareggio 18, Montecchio Precalcino 12, Montebello 11.

Massimo Merluzzi