Il Follo retrocede in prima categoria

MARASSI

3

FOLLO

0

MARASSI: Carlucci, Ciajolo, Ferrario, Savaresi, Bossi, Zanardi (69’ 14) , Giorgi, Cuneo (70’ 15), Traverso, Cerruti (70’ 20), Cantoni. All. Boschi.

FOLLO: Evangelisti, Della Tommassina, Pieroni (46’ Dieng) , Palagi, Lazri, Bertelloni, Cidale, Giannarelli, Pannone, Lepteanu (65’ Moussa) All. Plicanti

Arbitro: Kartal di Imperia

Marcatori: 50’ Traverso su rigore, 70’ Giorgi, 90’ Traverso.

GENOVA - Tripletta del Marassi tra le mura amiche contro il Follo che retrocede in prima categoria. Gli spezzini a testa alta nel primo tempo. Ma a inizio ripresa crollano dopo il penalty concesso con generosità al 50’ per fallo su Cantoni toccato in area da un difensore ospite. Dal dischetto Traverso spiazza Evangelisti. Al 70’ il raddoppio è opera di Giorgi che ruba palla sulla trequarti, entra in area e buca il portiere in uscita. Al 90’ il 3 a 0 è opera di Traverso che devia in rete da metà campo.

E.S.