Il Canaletto Sepor under 15 unica squadra spezzina a qualificarsi per i play off regionali

Ci sarà solo il Canaletto Sepor a rappresentare la provincia spezzina nei playoff dei campionati "under" di calcio e più esattamente fra gli Under 15, per il resto gran presenza genovese, a cominciare da un Ligorna (per quanto beffato sul filo di lana nella categoria più "anziana") semifinalista in tre categorie su quattro. Ma vediamo com’è andata la giornata conclusiva della regular season.

Under 17

Arci Pianazze-Tarros Sarzanese 0-2, Athletic Genova-Lavagnese 1-2, Don Bosco Spezia-Bogliasco 1-3, Rivasamba-Ligorna 2-1, Canaletto Sepor-Borgoratti 4-1, Sammargheritese-Santerenzina 2-0.

La classifica: Rivasamba e Bogliasco punti 54, Ligorna 52, Athletic G. 44, Lavagnese e Tarros Sarzanese 30, Canaletto S. 28, Santerenzina 24, Sammargheritese 23, Don Bosco 19, Arci Pianazze 14, Borgoratti 7. Semifinali playoff Rivasamba-Campomorone e Vado-Bogliasco.

Under 16

Angelo Baiardo-Athletic 2-4, Golfo Paradiso Pro Recco-D. Bosco Spezia 0-10, Lavagnese-Rivasamba 3-1, Ligorna-Sestri Levante 2-1, Psm Rapallo-Molassana Boero 4-4, Santerenzina-Pianazze 1-4.

La classifica: Ligorna punti 57, Athletic 48, Baiardo 38, Arci Pianazze 37, Santerenzina 32, Sestri Levante e Lavagnese 30, Rivasamba e Psm Rapallo 23, Molassana e Don Bosco 22, Golfo Paradiso 11. Semifinali Athletic-Vado e Campomorone-Ligorna.

Under 15

Athletic-Superba 2-0, Entella-A. Pianazze 1-1, Lavagnese-Psm Rapallo 2-0, Rivasamba-Canaletto 2-3, Sestri Levante-Ligorna 0-3, Tarros-Bogliasco 1-1.

La classifica: Ligorna punti 57, Canaletto Sepor 50, Arci Pianazze 40, Lavagnese, Athletic e Rivasamba 36, Tarros 35, Bogliasco 33, Psm Rapallo 22, Entella 18, Sestri Levante 7, Superba 3. Semifinali Canaletto-Vado, Ospedaletti-Ligorna.

Under 14

Baiardo-Entella Chiavari 3-3, Bogliasco-Sori 8-1, Canaletto-Don Bosco 1-0, Levante-Athletic 3-2, Ligorna-Colli Ortonovo 5-2, Pieve Ligure-Riccò Le Rondini 4-2. Recupero: Riccò-Bogliasco 2-3. La classifica: Ligorna punti 53, Bogliasco 52, Canaletto 50, Levante 44, Pieve L. 35, Athletic 34, A. Baiardo 27, Entell C. 24, Don Bosco Sp e Riccò 17, Colli O. 16, Sori 6. Semifinali Bogliasco-Serra Riccò e Campomorone-Ligorna.

Andrea Catalani