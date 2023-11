Hockey Serie A1. Sarzana non si fida del ’fanalino’ Giovinazzo

La carica dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation contro la neopromossa guidata da una leggenda della pista. Stasera al ’Vecchio Mercato’ i sarzanesi attendono il Giovinazzo diretto da Pino Marzella uno dei più forti giocatori italiani di tutti i tempi e per un periodo, ai tempi del servizio militare, impegnato negli allenamenti con le squadre sarzanesi del tempo. Marzella (squalificato) sarà sostituito in panchina da Dino Camporeale. La classifica vede i pugliesi ancora alla ricerca del primo punto mentre i padroni di casa, sono tornati al successo nel recupero a Bassano. Un’occasione da non fallire dunque per rimanere agganciati all’alta classifica, ricordando che i sarzanesi devono recuperare la partita a Lodi. "Un match complicato più di quanto dica la classifica – dice il presidente Maurizio Corona – Dobbiamo essere concentrati, Giovinazzo ha qualità, Mura e Clavel hanno nelle loro corde colpi importanti". Sarzana è al gran completo, Ortiz ha smaltito la botta alla caviglia. Si gioca alle 20.45 arbitri Marco Rondina di Vercelli e Carlo Iuorio di Salerno.