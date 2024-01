Hockey. Pettenuzzo al Sarzana. In porta col team di A2

L’Hockey Sarzana Gamma Innovation fa acquisti di fine mercato. La società rossonera ha infatti ingaggiato il portiere Alex Pettenuzzo (nella foto) che andrà a difendere la porta della squadra in vista dell’inizio del campionato di A2. Classe 2003 arriva dall’Engas Vercelli e nella passata stagione aveva vestito la maglia del Seregno Hockey. Cresciuto nel Trissino fino alla categoria under 17 è al Montebello facendo l’esordio nel 2021 in A2 e da marzo del 2022 secondo portiere in A1. La scorsa stagione ha giocato a Seregno in A2 e in questa prima parte di stagione nell’Engas Vercelli come vice di Verona. Ora vestirà la maglia numero 21 dell’Hockey Sarzana dove sarà il portiere titolare della formazione di A2 allenata da Sergio Festa, oltre ad essere inserito nella rosa della A1 in quanto under 23. Alex Pettenuzzo si aggregherà alla squadra rossonera oggi alla ripresa degli allenamenti in vista della ripresa della attività che vedrà la società sarzanese impegnata nei campionati di A1 e A2, quarti di finale di Coppa Italia e coppa Europa.