Football Americano. I Red Jackets ripartono di slancio. Pronti al debutto contro i Riders

Chi si rivede...il football americano! Dopo due anni di una sorta ‘autoesilio’ i Red Jackets Sarzana si ripropongono in proprio; il team sarzanese nelle ultime stagioni era confluito in Serie A tra i ranghi dei Panthers Parma prima e dei Dockers poi (in quest’ultimo caso in collaborazione coi Predatori Golfo del Tigullio). Ora i mitici Red Jackets partecipano alla Seven League allestita dalla Fidaf, Federazione Italiana Di Football Americano, per squadre a 7 giocatori. Ma a breve decideranno cosa sarà di loro nel 2024, che sia Serie A1 o A2 in sinergia con qualcun altro, o magari football ’9 contro 9’ partendo dalla Terza Divisione. "Nel frattempo – spiega il presidente Valerio Neri – l’importante è ricordare sul territorio che noi e in generale questo sport siamo sempre vivi".

La nuova avventura in campionato ’7 contro 7’ inizierà con il debutto in programma a Vico Pisano domani alle 14 contro i West Cost Riders Pisa. Nel stesso Girone Nord (previste gare di sola andata) le altre squadre sono Sirbons Cagliari, Condors Grosseto e Titans Forlì. Nel Girone Sud (che prevede anche match di ritorno) giocano invece le pugliesi Navy Seals Bari, Mad Bulls Barletta e Spiders Salento (Lecce): semifinali tra le prime due classificate in ognuno dei due gruppi, quindi ’finalissima’ all’inizio di febbraio, prima che prendano il via i campionati a 11 vs 11 e la Terza Divisione.