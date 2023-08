Ferrini concede il bis a La Spezia: vittoria a Montecatini

Nuovo successo per Giacomo Ferrini, pugile sarzanese della Boxing-Class La Spezia, in trionfo a Montecatini Terme, nella sesta tappa del 18° Torneo Città di Carrara, sempre organizzata dal maestro Franco Franchini della Pugilistica Carrarese, in collaborazione con la Grifa Gym del maestro Alessandro Grifa. Il ventiduenne, dopo l’esordio positivo, nella categoria Elite -60 kg, allenato ed accompagnato all’angolo dal direttore sportivo del sodalizio giallonero, il tecnico Fpi Andrea Prassini, è stato contrapposto al pugile pari peso e coetaneo Federico Mescalchin, della veneta Ares Boxing club. Ferrini non è riuscito immediatamente ad entrare nel match e così il pugile veneto si è aggiudicato la prima ripresa. La caparbia ricerca del colpo da ko da parte del sarzanese, ha sicuramente premiato al cartellino Mescalchin, ma i suggerimenti d’angolo impartiti da Prassini e la voglia di riscattarsi del boxeur, hanno visto un netto ribaltarsi della situazione già dalla seconda ripresa. Il terzo round ha fugato ogni dubbio con un Ferrini sempre all’attacco e che per due volte ha costretto l’arbitro a richiamare l’avversario che cercava di ‘legare’. Verdetto unanime con vittoria ai punti per Ferrini che dopoi soli 7 mesi di attività è alla secondo trofeo nella sua categoria.

m. magi