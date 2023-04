Forza e Coraggio

Rapallo Rivarolese

FORZA E CORAGGIO: Mazzini, Guelfi, D’Imporzano, Benassi (65’ Maglione), Zambarda, Natale, Cuccolo, Dandu, Verona, Erpen, Shqypi (90’ Piazza). A disp. Biagioni, Milone, Arena, Tonelli N., Tornari, Cenderello. All. Gatti.

RAPALLO RIVAROLESE: Longato, Orlando, Cova, Marchetti, Chella, Casanova, Picasso (65’ Tracanna), Castro, Bondi, Ozuna Mejia, Costa. A disp. Addamo, Bacherotti, Patini, Cristiani. All. Fresia.

Arbitro: Testoni di Ciampino (assistenti Arado e Bernardini di Genova).

Marcatori: 40’ Verona (rig.), 87’ Maglione.

BEVERINO

La Forza e Coraggio si è aggiudica per 2-0 il recupero del campionato d’eccellenza con il Rapallo della diciassettesima giornata. La suddetta partita fu annullata per errore tecnico dell’arbitro e si è proceduto pertanto a rigiocarla e anche all’epoca i graziotti vinsero sul campo nell’occasione per 2-1. Il team di Gatti al ‘Colombo’ di Beverino si afferma con autorità e sale al quinto posto scavalcando di una lunghezza il Rivasamba agganciando il Campomorone. Già al 1’ ‘furie rosse’ pericolose con Verona. Al 12’ grande parata di Longato su tiro ravvicinato di Shqypi. Al 18’ la compagine delle Grazie reclama il calcio di rigore a causa di un fallo di Longato in area su Shqypi. Al 25’ Erpen calcia dal limite di poco a lato. Al 40’ padroni di casa in vantaggio con Verona su rigore. Al 45’ e al 52’ Benassi prima calcia sfiorando il palo e poi manda di poco alto di testa su cross di Shqypi. Al 47’ bella parata di Mazzini su tiro di Ozuna Mejia. Al 66’ Shqypi calcia di poco alto. Al 68’ Longato è bravo su conclusione di Erpen dalla distanza. All’87’ il raddoppio del neoentrato Maglione con un preciso diagonale.

Paolo Gaeta