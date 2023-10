Doppio stop contro il Parma per le giovanili nazionali dello Spezia

La Spezia, 25 ottobre 2023 – Due battute d'arresto, una delle quali molto pesante, per le due formazioni dello Spezia impegnate contro il Parma in trasferta nei campionati nazionali (nel prossimo turno sfideranno in casa il Bologna). Partiamo dalla sconfitta di misura dell'Under 16 di mister Trifoni, superata per 4-3: avanti 4-0 i padroni di casa di Fusaro grazie alle reti di Muto, Tagliente, D'Amico (nel primo tempo), Parafioriti, poi tra il 70' e l'80' gli spezzini arrivano sul 4-3, con le reti di Stimolo, Climi e Sartori, poi il forcing finale non porta al meritato pareggio. Il tecnico aquilotto ha schierato Marchetto, Insignito, Venturi, Vignali, Aloisi, Ravecca, Vannucci (41’ Sartori), Ricci (41’ Stimolo), Rosati, Cassano (41’ Fondi), Del Sante (41’ Climi); in panchina sono rimasti Ababei, Bagnasco, Bruni, Pellegrini e Magazzù. Gli altri risultati: Sassuolo-Reggiana 3-0, Genoa-Cremonese 2-2, Sampdoria-Modena 2-0, Bologna-Pisa 1-1, Juventus-Torino 2-2. Classifica: Sampdoria e Parma punti 15; Genoa 11; Bologna 9; Juventus e Spezia 6; Sassuolo e Cremonese 5; Torino, Modena, Napoli e Pisa 2; Reggiana 0.

Pesante stop, invece, per i ragazzi dell'Under 15 allenati da Migliorini, battuti 5-1, piegati dalle doppiette di Caleffi e Mama, e la rete di Maggi, a cui risponde il solo Carbone. Il mister spezzino ha mandato in campo Altemura, Mazzanti, Rosini (52’ Battistoni), Albani (41’ D’Auria), Ruggeri (64’ Deiana), Corallo (64’ Bertoncini), Michelotti, Longhi (64’ Ghetti), Carbone C., D’Ambrosio (52’ Carbone R.), D’Antonio (41’ D’Andrea); in panchina sono rimasti Walid e Balestracci. Gli altri risultati: Genoa-Cremonese 2-1, Bologna-Pisa 2-0, Sassuolo-Reggiana 4-0, Juventus-Torino 2-0, Sampdoria-Modena 3-0. Classifica: Genoa punti 15; Parma 13; Juventus 12; Sampdoria 10; Sassuolo e Bologna 9; Modena 6; Cremonese e Torino 4; Spezia 3; Pisa 2; Napoli e Reggiana 0.

Un successo arriva, invece, dagli Under 14 di mister Giunta, che strapazzano l'Entella in esterna per 4-0, grazie al bis di Zappelli e i gol di Affanni e Nutile, tutti nella ripresa. L'allenatore ha schierato Doretti, Mosti (Dalforno), Pignotti (Petrafesa), Utile, Francini, Bertolone, Murgante (Terzi), Balsano (Lecchini), Affanni (D’Este), Zappelli (Bianchi), Tinfena (Affiane); in panchina sono rimasti Scuderi e Bergitto. Lo Spezia è in testa alla classifica, con due vittorie su due, in compagnia di Torino e Genoa.

Marco Magi