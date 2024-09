Cremonese-Spezia 1-1: Hristov la pareggia, Colak la spreca

Cremona, 14 settembre 2024 – Finisce in parità tra Cremonese e Spezia, con gli aquilotti a rincorrere, ma poi con la possibilità addirittura di vincere, naturalmente nel recupero e ovviamente grazie ad un palla inattiva, che Colak, all'esordio, sbaglia. Il team di D'Angelo mantiene l'imbattibilità stagionale, tre pareggi e due vittorie in queste prime cinque di campionati. Sceglie di lasciare fuori Pio Esposito, Nagy e Candelari come previsto mister D'Angelo mentre c'è in campo dall'inizio Vignali e non Wisniewski.

Dall'altra parte l'ex Stroppa si affida alla coppia Bonazzoli-Nasti, con alle spalle Vazquez. Il pallino del gioco è tra le mani dei padroni di casa, con i liguri a puntare sui contropiedi. La prima conclusione del match è di Bandinelli al 14' e la palla finisce ben alta sopra la traversa. Poi, però, al 20' rischia molto lo Spezia, ma Gori è attento e para in due tempo il colpo di testa ravvicinato di Nasti a centro area. Passano tre minuti e Aurelio deve lasciare il campo per un problema muscolare alla gamba destra, durante uno scatto, così arriva il momento di Reca.

Sul primo angolo della partita passano in vantaggio i lombardi (33'): sugli sviluppi palla da Majer a Collocolo che scarica un diagonale da venticinque metri dove Gori non riesce ad arrivare. È l'1-0.

Testa bassa per gli aquilotti alla ricerca del pari e al 36' Soleri scalda le mani di Fulignati, che respinge il colpo di testa in tuffo di Soleri sul traversone di Bandinelli dalla sinistra.

Dopo il silent check del Var, per un tocco di mano di Bertola che anticipa Vazquez in area (per Perenzoni è comunque tutto regolare), poco prima dell'intervallo capita una grande occasione ancora agli spezzini, ma Cassata, servito in ritardo da Di Serio, scarica alto da centro area con il destro.

Subito un cambio per Stroppa, comunque è uno Spezia cambiato e al 9' Fulignati compie un miracolo su Cassata, il cui colpo di testa viene deviato sul palo, dopo il cross di Reca. Al quarto d'ora viene assegnato un penalty allo Spezia, dopo il tocco di Fulignati su Di Serio, che aveva tentato il pallonetto, sfruttando il lancio di Salvatore Esposito e l'errore in difesa di Bianchetti. L'arbitro Perenzoni, dopo aver visionato il Var e tanti dubbi, decide di tornare sui propri passi.

Il gol è nell'aria e lo realizza Hristov al 20', ancora su palla inattiva: punizione di Esposito, torre di Di Serio e il capitano bulgaro di testa colpisce prima la traversa e fa centro. È l'1-1. Collocolo ci prova poi dalla distanza quattro minuti più tardi. Il ritmo continua ad essere elevato, non ci sono molte occasioni e si arriva agli 8 minuti di recupero. E al 4' Fulignati si supera togliendo la palla dall'incrocio a Vignali che calcia da fuori area. Colak poi colpisce di testa con il secondo angolo consecutivo, ma non centra lo specchio dal limite dell'area piccola. Finisce così, nel prossimo turno sarà Spezia-Carrarese al Picco. Quando finisce la sfida, lo Spezia è primo in classifica a braccetto col Brescia, in attesa delle sfide di domani di Pisa e Reggiana che potrebbero scavalcarlo, e del Sudtirol che potrebbe affiancarlo.

CREMONESE (3-4-1-2): Fulignati; Antov, Bianchetti, Ceccherini (1' st Moretti); Zanimacchia, Collocolo, Majer, Quagliata (31' st Sernicola); Vazquez (20' st P; Bonazzoli (20' st Johnsen), Nasti (40' st De Luca). A disp. Saro, Jungdal, Barbieri, Castagnetti, Triacca, Vandeputte, Milanese. All. Stroppa.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata (37' st Nagy), S. Esposito, Bandinelli (30' st Degli Innocenti), Aurelio (26' pt Reca); Soleri (30' st Falcinelli), Di Serio (37' st Colak). A disp. Mascardi, Wisniekwski, P. Esposito, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D'Angelo.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto (assistenti Pagliardini di Arezzo e Politi di Lecce, quarto uomo Ancora di Roma; Var Di Martino di Teramo, Avar Dionisi dell'Aquila).

Marcatori: 33' pt Collocolo (C); 20' st Hristov (S).