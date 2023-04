Colli Ortonovo vince in pieno recupero

Riccò Le Rondini

Colli Ortonovo

RICCO’ LE RONDINI: Brozzo, Dalforno, Bertonati A. (68’ Galanti), Pucci, Fiocchi M., Bertonati G.M. (60’ Volpi), Tetteh, Scappazzoni, Tedesco (77’ Chella), Ferrari, Martinez. All. Borromeo.

COLLI ORTONOVO: Blandi, Ferulli, Vacchino (66’ Rouiched), Musetti L., Santini, Palagi, Dell’Amico (68’ Benedetto), Lorenzini N., Ninotti (89’ Pennucci), Musetti N., Mancuso. All Figaia.

Arbitro: Rodio di Genova.

Marcatori: 6’ Musetti N., 59’ Ninotti, 64’ Scappazzoni, 84’ Fiocchi M., 91’ Pennucci.

SAN BENEDETTO - Al termine di una partita equilibrata e combattuta il Colli Ortonovo si aggiudica per 3-2 al ‘Cevasco’ di San Benedetto la semifinale dei play-off del girone E di Prima categoria con il Riccò. Decide al 91’ Pennucci che segna in tap-in il 3-2 riprendendo una respinta di Brozzo su precedente tiro di Luca Musetti. Poco dopo al 93’ Santini salva sulla linea su tiro di Volpi che al 95’ dal limite sfiora il palo. In precedenza al 6’ sbloccava Nicola Musetti in diagonale. Al 59’ il raddoppio di Ninotti di testa su corner di Lorenzini. Al 64’ accorcia le distanze Scappazzoni su rimessa laterale di Tetteh. Al 64’ il 2-2 di Manuel Fiocchi di testa su cross di Dalforno.

P.G.