Campionato Spezzino: bomber Azamfirei travolgente ne segna 17 ed è record!

La Spezia, 12 novembre 2024 – Nella terza giornata del Campionato Spezzino, affiliato Aics, in evidenza, nel girone di Sarzana, Toros: la giovane squadra condotta da Tavoni conquista la terza vittoria consecutiva, primo posto in classifica ed è l'unica squadra a non aver subito una rete nelle prima tre gare; le reti di Pallini, Baruzzo e Rossi portano i tre punti e il primato. Grande prestazioni per Gozzoviglio e Laghezza che superano rispettivamente Arcola Fortitude e Calcio Nave. Da sottolineare la tripletta di Balsamo. Chiude il girone di Sarzana la vittoria di Officine Meccanica Alberti su Tendola, miglior giocatore in campo, autore di una doppietta, Justin Sebastian.

Nella serie A di Spezia, Avanti Tutta, dopo il passo falso della scorsa settimana, vince contro Dinamo Spritz con una grande prestazione di squadra e con ben cinque giocatori a taccuino marcatori. lo Spezia Calcio Popolare supera agilmente BF Team e si trova nel piano più alto della classifica assieme alla Lakomitiv Loska. Primi punti nella massima serie anche per Grandi Macchine grazie alla doppietta di Rolla e la rete di Buttafuoco. Per Doi Fanti a segno Pistarino e Balbarini. Non basta la tripletta di Giovanelli a Gino Hair Salon, che viene sconfitto per sei reti a tre da FC Prati 2024. Lala Darli in evidenza per i padroni di casa, autore di una doppietta

In serie B, Rainbow Melara vince lo scontro al vertice contro Sorbolo con un netto cinque a uno: Mvp della gara il capitano Lestingi. Canese cala il poker e la Fulgor subisce cosi la seconda sconfitta stagionale. Vittorie anche per Quelli del Giovedi' e ND Trasporti.

Nel girone 1 della serie C, vittoria schiacciante per Spezia 2000 trascinati da una tripletta di Ndreca. Vittorie anche per Portovenere e Perffo'. In parità Enjoyers e Italian Yacht Painting.

In serie C girone 2, la mano del giudice sportivo ribalta ben due risultati conquistati sul campo: vittorie a tavolino per Real Bozi e Oratorio Don Bosco, poiché le squadre avversarie avevano schierato giocatori tesserati Figc. Combattuta e ricca di reti Ria Real e BF Team Next Gen: ad avere la meglio la squadra di Capitan Brigida sui graziotti.

Nel campionato a 5, vittoria travolgente dei vicecampioni nazionali ai danni della Calicese: 29-3 il risultato finale e Azamfirei stabilisce un altro record con 17 reti segnati in una sola gara.

Combattute le altre due gare: Di Blasio trascina Maison Renè alla vittoria sul Real Alcolizzati, mentre Santa Maria ha la meglio su Pietrini. In evidenza Villamizar, autore di quattro reti e Silveri di una tripletta.

SERIE A

Doi Fanti-Grandi Macchine Fc 2-3, Dinamo Spritz-Avanti Tutta Pluriparts 1-7, Spezia Calcio Popolare-Bf Team 5-6 5-0, Fc Prati 2024-Gino Hair Salon 6-3.

SERIE B

Fc Pieve Fuoricampo-Fulgor Fc 7-2, Alfredo Uomo-Quelli Del Giovedì 3-6, Sorbolo F.C.-Rainbow Melara 1-5, Nd Trasporti-San Marco Fc 6-1.

SERIE C girone 1

Portovenere Fc-Beverton Scoglietti 3-0, Spezia 2000-Carbonitalia 10-1, Enjoyers-Italian Yacht Painting 4-4, Perffo'-Pizzeria Dal Mancio 6-2.

SERIE C girone 2

Terzo Mondo-Real Bozi-Mae Paninoteca 0-6, Leon Ponteggi-Oratorio Don Bosco 0-6, Bon Sti Chi-Asc Boatable 0-2, Ria Real-Bf Team Next Gen 7-8.

SARZANA

Arcola Fortitude-Gozzoviglio Fc 4-7, Calcio Nave-Laghezza 5-8, New Us Tendola-Officine Meccaniche Alberti 1-4, Toros-Scm 4-0.

CALCIO a 5

Real Colizzati-Maison Rene' 3-4, Calicese-Nd Trasporti 3-29, Santa Maria-Pietrini 8-6