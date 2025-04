Campionato Spezzino: ad Avanti Tutta, Quelli del Giovedì e Ria Real il titolo

La Spezia, 20 aprile 2025 – Con una giornata di anticipo, Quelli del Giovedì e Ria Real si laureano campioni rispettivamente della Serie B e della Serie C girone 2 di Campionato Spezzino di calcio a 7.

La squadra sarzanese del presidente Salvetti si impone con un netto 4-0 contro Sorbolo con una tripletta del bomber Goretta, alla ventitreesima rete stagionale, mentre per i graziotti una vittoria netta 6-1 su Leon Ponteggi con Ibba, poi premiato miglior giocatore della gara.

In Serie A, Avanti Tutta, la neo-vincitrice del titolo, viene fermata da Gino Hair Salon sul pareggio: alla doppietta di Antonelli, risponde Domenichelli e Formicola. Anche lo Spezia Popolare, secondo in classifica, non trova i tre punti ma viene fermata sul pareggio contro i Doi Fanti.

In Serie B, la sfida Pieve-Nd Trasporti vede il quartiere di Spezia trionfare per 6-5: ben cinque le reti di Canese. Ai play-off per contendersi un posto per la promozione nella massima serie, anche Rainbow Melara che ha la meglio sulla Fulgor; protagonisti della gara Tonlorenzi e Romani autori di una tripletta ciascuno.

In Serie C girone 1 la capolista Portovenere crolla con un netto 4-0 subito da Perffo', con Granados mvp della gara e autore di due reti.

In Serie C girone 2, vittorie per Bon Sti Chi su Terzo Mondo, Boatable su Oratorio Don Bosco e C.M.B. su Real Bozi per ben 7-1.

Prossima settimana ultima giornata di campionato durante la quale si decideranno le vincitrici del campionato di serie C girone 1 e il campionato di Sarzana.

Infine, i comitati di Liguria e Toscana hanno stabilito che saranno 4 le squadre della provincia spezzina ad avere la possibilità di giocarsi il titolo Interregionale Liguria-Toscana in palio domenica 11 maggio: Avanti Tutta e Spezia Calcio Popolare con il pass già staccato, le altre due si decideranno all'ultima giornata. Per il calcio a 5, La Spezia sarà rappresentata da ND Trasporti, vincitrice del campionato invernale.