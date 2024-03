Calcio Uisp a 11: playoff e playout, promozioni e retrocessioni nel dettaglio

La Spezia, 24 marzo 2024 – Tempo di bilanci dopo l'ultima giornata della stagione calcistica amatoriale. Valeriano Favaro Alinò vince il campionato e approda direttamente alla finale per conquistare per l'ennesima volta lo scudetto. Sempre nel Girone 1 della Uisp a 11 della Spezia e della Valdimagra, Amatori Per Lucio, Cgs Real Chiappa, Comano e Blues Boys raggiungono i play off; sul fondo, invece, la retrocessione del Montemarcello, mentre Cpo Ortonovo, Asd Il Ritrovo Filetto, Amatori Filattiera e Bagnone se la giocheranno ai playout. Chiude, invece, con una sconfitta e una posizione di bassa classifica, la finalista dello scorso anno (e vincitrice dello scudetto due anni fa), il Cpo Agriturismo La Sarticola.

Già acquisita la promozione nel Girone 1 da parte dell'Atletico Tresana, nel Girone 2 conquistano i playoff Amatori Castelnuovo, Gran Caffè Sarzana, Sesta Godano e Sporting Bacco; retrocede l'Albianese, mentre Riomaior, Delta del Caprio, Pallerone e Blues Boys 2 vanno ai playout.

Infine, nel Girone 3, con il già promosso Ceserano, in finale playoff ci sono già Rangers Soliera e Virgoletta, mentre alla semifinale Pegazzano, Farafulla, La Colomba e Golfo dei Poeti Lerici.

GIRONE 1

Valeriano Favaro Alinò-Montemarcello 4-1 (Corvi N. (2), Bellettini S., Novani R.; De Paola A.); Amatori Per Lucio-Cgs Real Chiappa 1-0 (Galloni F.); La Serra-Cpo Agr. La Sarticola 3-0 (Burtea M., Ratti L., Iardella S.); Amatori Filattiera-Gs Pozzuolo 0-4 (Sambucetti G. (2), Fausti F., Paloka E.); Comano-Blues Boys 2-1 (Chelotti F. (2); Tavarini G.); Asc Bagnone-Asd Il Ritrovo Filetto 1-0 (El Khir O.)

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 39; Amatori Per Lucio 32; Real Chiappa 28; Comano, Blues Boys e La Serra 26; Gs Pozzuolo 22; Cpo Agr. La Sarticola 20; Ritrovo Filetto 15; Amatori Filattiera 12; Bagnone 11; Montemarcello 7.

GIRONE 2

Blues Boys 2-Gran Caffè Sarzana 0-2 (Ricci M., Pruno S.); Pugliola / Bellavista-Delta del Caprio 2-1 (Maccarone M., Galano N.; Staghezza D.); Riomaior Bar O'netto-Amatori Pallerone 1-0 (Sassarini S.); Amatori Castelnuovo-Asd Atletico Tresana 2010 1-0 (Peigottu L.); Albianese-Sporting Bacco 0-6 (Corsi A. (2), Teriaca E., Manferlotti A., Calzolari N., La Placa E.)

Classifica: Atletico Tresana 2010 punti 30; Amatori Castelnuovo 29; Gran Caffè Sarzana e Sesta Godano 25; Sporting Bacco 21; Pugliola/Bellavista 19; Riomaior 17; Delta del Caprio e Amatori Pallerone 15; Blues Boys 2 14; Albianese 10.

GIRONE 3

Romito-Atletico Gordana 2-4 (Cundumi C., Marchini A.; Dellapina M. (2), Giuliano E., Castellotti D.); Us Ceserano-Pegazzano 1-2 (Benelli A.; Firetto S., Severi S.); Rangers Soliera-Golfo dei Poeti Lerici 1-0 (Lombardi S.); Farafulla Fc-La Colomba 9.80 2-1 (Fiori M. (2); Salvatori L.); Autoservice Cassana-Virgoletta 1-2 (Messina D.; Nomogo S., Khdim E.)

Classifica: Ceserano punti 29; Rangers Soliera 28; Virgoletta e Pegazzano 26; La Colomba 9.80 24; Farafulla e Golfo dei Poeti Lerici 23; Gordana 15; Cassana 12; Ritrovo Filetto 2 8; Romito 3.

Marco Magi