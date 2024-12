Calcio Uisp: la cinquina di Llozhi e la zampata del Comano

La Spezia, 1° dicembre 2024 – Llozhi fa cinquina nella goleada dell'Avosa contro il fanalino Levanto, ma non basta, perché la leader Leta Scp supera in trasferta La Gira O.F. Chelli e resta al comando con due punti di vantaggio nel Girone 1 del campionato calcistico a 7 della Uisp. Nella nona di andata della kermesse curata dalla Lega della Spezia e della Valdimagra, anche Aurora e Locanda Alinò non perdono colpi.

GIRONE 1

Risultati: Saja Srl-Sesta Godano 4-2 (Paloka E. (2), Chierici T. (2); Visigalli E., Taddei D.), Real Dlf Pizzeria Chiara-Vf Alino 1-9 (Rabà G.; Novani R. (4), Cattabiani A. (3), Marozzi M., Garofano D.), Avosa-Levanto 11-1 (Llozhi E. (5), Bellettini S. (3), Lala D. (2), Meta D.; Delmedico G.), Realchiappa Progetto Appalti-Aurora Ponteggi 3-7 (Addis S. (2), Shabanaj G.; Cerri S. (4), Ibba A. (2), Stefanelli L.), La Gira O.F. Chelli-Leta Scp 2-6 (Nieri A. (2); Polizza A. (2), Fortunato P., Perillo G., Del Tufo A., Lombardi S.), Good Boys-Sporting Bacco 5-4 (Venè L. (3), Ambrosini C., Forasassi D.; Gerosa F. (2), Gasparini D., Dell'Ovo A.), Ristorante Pin Bon-Pellegrini Gomme 4-2 (Gravina P., Sbardella Siniscalchi T., Ardovino D., Dadà S.; Gerini A. (2)).

Classifica: Leta punti 16; Avosa 14; Aurora e Locanda Alinò 13; Pin Bon, Good Boys e La Gira 9; Real Chiappa 8; Pellegirni e Saja 7; Real Dlf 3; Sporting Bacco 2; Sesta Godano 1; Levanto 0.

Ancora k.o. il Bagnone, così il Veppo, che vince la sua gara contro La Ciassetta Aut. Cassana, mantiene la vetta, seguito da Ms Costruzioni/Ccr Muggiano e Rebocco/Vf Alinò.

GIRONE 2

Risultati: Fc Armaneto-Dlf/Gmn 3-5 (Poletto C. (2), Bucchignani A.; Oliviero V. (2), Maltese F., Battis J., Giannini I.), Sarzanello-Moto Masini 3-8 (Conti A. (2), Domenichelli M.; Bontempi C. (3), Cavana M. (2), Scaduto F., Bertagni S., Di Grazia E.), Asc Bagnone-Ac Rebocco/Vf Alino 4-5

Fabiani S. (2), Giromini M., Ribolla M.; Grillo R. (2), Todaro F., Coppola M., Bautista B.), Delta Del Caprio-Bar Cavour 4-7 (Menchini S. (3), Staghezza D.; El Atiki B. (3), Pierini L. (2), Tonello M. (2)), Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Bar Ravenna 4-4 (Cantoni S. (2), Caldarelli F., Moramarco N.; Centofanti G., Essaga Ndjodo J., Taouil A., Turano M.), Pizz. La Ciassetta Aut. Cassana-Asd Veppo 1-6 (Licari A.; Beverinotti M. (2), Varsi F., Ferrari V., Fontanabona M., Makitov I.), Asd La Foce Fuoricampo-Monti 5-4 (Manferlotti A. (3), Grondona D., Bonadies E.; Gabrielli L. (2), Galia A., Marianelli M.).

Classifica: Veppo punti 15; Ms Costruzioni e Rebocco 13; Bagnone e Cavour 12; Masini 9; Foce 7; Dlf e Sarzanello 6; Delta del Caprio, Monti e Ravenna 4; Ciassetta 3; Armaneto 2.

Il big match di giornate, tra le due leader del Girone 3, è tutto del Comano, capace di vincere sul campo del Bar Picchi grazie alla tripletta di Lombardi e rimanere solitaria capolista.

GIRONE 3

Risultati: Dlf Aston Birra-Sesta Godano 2 5-2 (Frione M. (2), Di Gaspero E., Gurrado I., Zironi T.; Borrini M., Pouye Mamadou S.), Dl Stella Rossa Canaletto-Lm Immobiliare 2-2 (Torrini D., Galeazzi A.; Paita M. (2)), La Loggia 4.0-Carpena/Spezia Centro 2024 6-3 (Pasini T. (3), Guano A. (2), Mugnaini A.; Manfredini D., Da Pozzo L., Ragone G.), Atletico Gragnola-Asd Atletico Tresana 2010 1-5 (Amendola D.; Bambini C. (2), Mastrini M., Gires M., Ture M.), Bar Picchi-Asd Comano 2016 4-5 (Puzella L. (2), Vanoli F., Jimenez Acosta J.; Lombardi L. (3), Micheli F., Servi N.), Veppo 2-Deportivo La Bottiglia 3-5 (Resico D., D'Ippolito T., Tagliazucchi G.; Preti E. (2), Uberti J. (3)), Pallerone-Real Chiappa Palati Fini 5-1 (Lattuada G. (2), Luppi D., Germi G., Lombardi M.; Gangarossa S.).

Classifica: Comano punti 15; Picchi 13; Pallerone e Loggia 12; Bottiglia 11; Gragnola 10; Aston Birra e Real Chiappa 8; Tresana 7; Sesta Godano 5; Lm Immobiliare 3; Dl 2; Carpena 1; Veppo 2 0.

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, interviene il responsabile della Lega Calcio Uisp provinciale, Mauro Bravo: “Il 25 Novembre è l' occasione per dire no alla violenza sulle Donne e più in generale verso le persone fragili. Una violenza che si può presentare in tantissime forme, fisica, verbale, sessuale, economica ed anche con stalking e che non solo va fermata ma soprattutto prevenuta. Ed in questa giornata ci ritroviamo sui campi, non solo per divertirsi, per giocare ma per combattere qualche cosa che nulla ha a che fare con lo Sport: La Violenza Sulle Donne. La nostra Mission in quanto Uisp sta nell'educare, aggregare ed eliminare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e Violenza. Per questo motivo in tutte le nostre partite giocatori, dirigenti, allenatori ed arbitri hanno potuto scendere in campo con un segno rosso sul viso. In questo modo esprimeremo tutta la nostra solidarietà alle donne vittime di violenza o di stalking”.