Calcio Uisp a 7: La Gira Of Chelli, Locanda Alinò e Leta1990 fanno la voce grossa

La Spezia, 7 dicembre 2023 – La Gira Of Chelli e Locanda Alinò vincono e ora si fanno sotto all'Avosa, che osserva il turno di riposo nella nona di andata del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. La leader del Girone 1, ora si ritrova i primi inseguitori ad 1 punto ed i secondi a -2, ma con una gara da recuperare. Intanto arriva la prima vittoria per Leta1990 che scavalca e lascia sul fondo lo Sporting Bacco (anche la Tappezzeria Baldassini ottiene un buon pari).

Nel Girone 2, doppio pari per Levanto e Moto Masini, il Realchiappa riposa e così il Real Dlf Pizzeria Chiara scavalca tutti e rimane da solo in testa. Nel Girone 3, il Ccr Muggiano/Of Chelli batte il l'Arci Canaletto e lo supera, così diventando capolista, visto che anche il Monti viene sconfitto.

Infine, nel Girone 4, Bar Picchi travolgente e in vetta, mentre anche Ristorante Albergo Nettuno e Deportivo La Bottiglia, rimangono in scia, lasciandosi dietro l'Atletico Gragnola.

GIRONE 1

Tabaccheria Briselli-Sesta Godano 7-1 Stefanelli L. (2), Iaria A., Tacchini N., Raggi F., Esposito F., Rolla L.; Visigalli E. La Gira O.F. Chelli-Saja Srl 10-3 Mitta L. (5), Llozhi E. (3), Forieri M., Sassarini S.; Vene' L. (2), Sula S. Pellegrini Gomme-Locanda Alinò 5-9 Gambino D. (3), Cerchi M. (2); Morina A. (2), Novani R. (2), Fjolla A. (2), Lesi L. (2), Migliore F. Leta1990-Sporting Bacco 8-6 Fortunato P. (3), Beghe' S. (2), Doveri L., Polizza A., Episcopo N.; Rimondi D. (3), Daffeh M., Casalini L., Corsi A. Tappezzeria Baldassini-Ristorante Pin Bon 6-6 Baldassini G. (3), Arifaj E., Iovieno A., Macera F.; Greco L. (2), Rossi C. (2), Gravina P. (2)

Classifica: Avosa punti 14; La Gira Chelli 13; Locanda Alinò 12; Saja 8; Pin Bon, Briselli e Pellegrini 7; Sesta Godano 4; Baldassini e Leta1990 2; Bacco 1.

GIRONE 2

Ac Rebocco/Vf Alino-Pizzeria Fuoricampo 4-6 Cammareri L., Scaduto F., Bruccini B., Coppola M.; Datteri A. (2), Siciliani S., Vianello Amoretti M., Musetti S., Datteri P. Asd La Foce Fuoricampo-Asc Bagnone 1-3 Chalan Pullaguari I.; Venuti M., Trivelli M., Costa L. Levanto-Bar Ravenna 3-3 Beretta M. (2), Delmedico G.; Gianniello M. (2), Essaga Ndjodo J. Moto Masini-Bar Cavour 4-4 Cavana M. (2), Di Grazia E., Masini M.; El Atiki B. (2), Lombardi D., Pierini L. Asd Veppo-Real Dlf Pizzeria Chiara 1-2 Martoni F.; Carrozzo G., Bastoni D.

Classifica: Real Dlf Chiara punti 12; Realchiappa, Masini e Levanto 11; Bagnone 8; Cavour 7; Rebocco/Alinò e Veppo 6; Fuoricampo 6; La Foce Fuoricampo 2; Ravenna 1.

GIRONE 3

Dlf/Gmn-Marola 5-5 El Boussati A. (2), Khalouk A. (2), Bonamino A.; Melacrinis G. (2), Moscon A., Moscon F., Marletti G. Delta Del Caprio-Anglotech 6-1 Staghezza D. (3), Lazzerini F. (2), Volpi M.; Carmè L. Amatori Per Lucio-Monti 4-3 Lazzari L. (2), Parente V., Cervara M.; Gabrielli L., Donati J., Lopriore A. Good Boys-Sarzanello 4-7 Cidale J. (2), Bello M., Castellanotti N.; La Terra T. (3), Lamioni N. (3), Torretta E. Ccr Muggiano/O.F. Chelli-Arci Canaletto 4-3 Cantoni S. (3), Muni M.; Mezzani D., Poggianti M., Grondona D.

Classifica: Muggiano/Chelli punti 11; Sarzanello, Canaletto e Monti 10; Amatori Per Lucio 8; Marola e Good Boys 7; Dlf/Gmn 6; Delta del Caprio 5; Anglotech 4; Cassana 2.

GIRONE 4

Bar Picchi-Sesta Godano 2 12-2 Errouichaq R. (4), Sabatini A. (3), Conteduca N. (2), Acebo Pazmino D., Tedesco G., Cozzani I.; Prosperini G., Borrini M. Ristorante Albergo Nettuno-Dl Stella Rossa Canaletto 5-1 Cabano F. (2), Poletto C. (2), Rolla T.; Torrini D. Deportivo La Bottiglia-Atletico Gragnola 4-3 Bongi M., Giuliano S., Menotti M., Poli L.; Pietrobono D. (2), Francini S. Asd Atletico Tresana 2010-Locanda De' Nobili 1-0 Simoncini V. Veppo 2-Asd Comano 2016 5-7 Del Sarto G. (2), Tagliazucchi G., Basile F., Menini L.; Servi N. (4), Tavolaccini N., Servi M., Neri A.

Classifica: Picchi punti 14; Nettuno e Bottiglia 11, Gragnola 10; Tresana, Comano e De' Nobili 8; Sesta Godano 2 6; Veppo 2 e Dl Stella Rossa 2.

Marco Magi