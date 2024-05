Calcio Uisp a 7: Avosa e Briselli, chi si giocherà lo scudetto con la Locanda Alinò?

La Spezia, 9 maggio 2024 – Ormai siamo agli sgoccioli anche del campionato amatoriale Uisp di calcio a 7. I quarti di finale del Girone 1 della kermesse curata dalla Lega della Spezia e della Valdimagra, decidono infatti le semifinaliste da cui uscirà la seconda finalista, che raggiungerà la Locanda Alinò e si giocherà così lo scudetto. A sfidarsi saranno Tabaccheria Briselli e Avosa. Nel dettaglio Ristorante La Gira O.F. Chelli-Tabaccheria Briselli 2-4 (Forieri M., Mitta L.; Stefanelli L. (2), Marchi L., Cerri S.); Avosa-Saja Srl 5-1 (Lala D. (4), Di Nicola A.; Sula S.).

In finale per non retrocedere andranno, invece, Sesta Godano e Leta1990, mentre Sporting Bacco e Pellegrini gomme si salvano. Nel dettaglio delle semifinali playout: Sesta Godano-Sporting Bacco 1-6 (Pouye M.S.; Gerosa F.(3), La Placa E. (2) , Cioni G.); Pellegrini Gomme-Leta1990 3-2 (Strata M. (2), Battolla A.; Beghe’ S. (2)).

Per quanto riguarda il Girone 3, la doppia finale playoff porta a festeggiare la promozione nel Girone 2 i Good Boys e il Sarzanello. Nel dettaglio: Good Boys-Amatori Per Lucio 2-1 (Castellanotti N., Greco F.; Freschi A.), Monti-Sarzanello 1-2 (Musetti S.; Lucignani F., Delfini D.).

Nelle semifinali playout si salvano Autoservice Cassana e Delta del Caprio. Nel dettaglio: Autoservice Cassana-Anglotech 3-1 (Licari A., Guano A., Stagliano M.; De Jesus Do Nascimento), Delta del Caprio-Arci Canaletto 6-2 (Staghezza D. (4), Volpi A., Volpi M.; Crocetti M., Shoshi A.), con Anglotech e Arci Canaletto nella finale per non retrocedere.

Passiamo poi al Girone 4 dove nelle semifinali playoff la spuntano Dl Stella Rossa Canaletto e Ristorante Albergo Nettuno i quali, dovranno affrontano nella doppia finale (due le promozioni), rispettivamente il Comano e il Deportivo La Bottiglia. Nel dettaglio: Dl Stella Rossa Canaletto-Atletico Gragnola 6-4 (Camara I. (3), Torrini D., Pauciullo A., Salustro D.; Valletta N. (2), Amendola D., Spadoni N.), Asd Atletico Tresana-Ristorante Albergo Nettuno 0-1 (Poletto C.)

Finalissima Bar Picchi-Ccr Muggiano, infine, nella Supercoppa, dove rimane fuori il Dlf Pizzeria Chiara. Questo il dettaglio della finale a tre: Dlf Pizzeria Chiara-Bar Picchi 1-1 2-4 dcr (Rabà G.; Tedeschi A.), Dlf Pizzeria Chiara-Ccr Muggiano O.F. Chelli 0-7 (Navari L., Cerretti R., Cantoni S., Semeraro L. Ferrari D. (3)), Ccr Muggiano O.F. Chelli-Bar Picchi 1-1 5-4 dcr (Cantoni S.; Gjonajk).

Marco Magi