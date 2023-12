Calcio Uisp a 11: Real Chiappa corsaro, Valeriano Favaro Alinò inarrestabile

La Spezia, 17 dicembre 2023 – Dopo aver incamerato il titolo di Campione d'inverno, il Valeriano Favaro Alinò continua il suo percorso e vince la sua undicesima gara (su 12, l'altra è un pareggio) stagionale. Il campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, ora osserverà la sosta invernale e riprenderà a metà gennaio. Sempre nel Girone 1, Cgs Real Chiappa corsaro col Montemarcello e Cpo Agriturismo La Sarticola che prova a risalire prima del rush finale.

Nel Girone 2, Gran Caffè Sarzana sconfitto dal Pugliola/Bellavista (e dunque raggiunto dal Sesta Godano), così in testa rimangono soltanto Amatori Castelnuovo e Atletico Tresana 2010, che superano le rispettive avversarie.

Vincono in trasferta sia Rangers Soliera che Ceserano, così quest'ultimo può mantenere la leadership del Girone 3, con un punto di vantaggio sui diretti concorrenti. Bella sfida quella tra Colomba 9.80 e Virgoletta con i primi a prevalere grazie alla rete decisiva di Cantoni.

GIRONE 1

Blues Boys-Asd Il Ritrovo Filetto 0-0 Gs Pozzuolo-Comano 0-1 Lombardi G. Cpo Agr. La Sarticola-Amatori Filattiera 2-0 Dell'Amico M., Marinari M. Amatori Per Lucio-La Serra 1-1 Freschi A.; Casoni W. Montemarcello-Cgs Real Chiappa 1-3 Foce M.; Agrifoglio C. (2), Xheklando C. Valeriano Favaro Alinò-Asc Bagnone 5-0 Morina A. (2), Novani R., Faconti F., Diamanti M.

Classifica: VF Alinò punti 23, Real Chiappa 16; Serra e Amatori Per Lucio 15; Comano e Blues Boys 13; Cpo Agr. La Sarticola 12; Ritrovo Filetto e Pozzuolo 10; Filattiera 7; Montemarcello 5; Bagnone 3.

GIRONE 2

Asd Atletico Tresana 2010-Albianese 2-0 Ribolla M., Piccirillo A. Amatori Pallerone-Amatori Castelnuovo 1-2 Scarpa A.; Peigottu L., Belakhdim A. Delta Del Caprio-Riomaior Bar O'netto 2-3 Staghezza D. (2); Ousalah A., Resico M., Varacalli D. Gran Caffè Sarzana-Pugliola/Bellavista 0-2 Maccarone M., Bronzina M. Sesta Godano-Blues Boys 2 3-1 Pouye M. (2), Taddei D.; Giovanelli S.

Classifica: Castelnuovo e Tresana punti 16; Gran Caffè e Sesta Godano 14; Delta 11; Riomaior 10; Pugliola/Bellavista 9; Blues Boys 2 8; Sporting Bacco e Albianese 7; Amatori Pallerone 6.

GIRONE 3

La Colomba 9.80-Virgoletta 1-0 Cantoni S. Golfo Dei Poeti Lerici-Farafulla Fc 0-0 Pegazzano-Rangers Soliera 0-2 Ippolito A. (2) Atletico Gordana-Us Ceserano 2-3 Papa R., Giuliano E.; Guglielmi F., Bouatmane O., Farnese S. Asd Il Ritrovo Filetto 2-Romito 3-1 Montone A., Menotti M., Lossi M.; Bigi L.

Classifica: Ceserano punti 17; Rangers Soliera 16; Virgoletta e La Colomba 15; Pegazzano 14; Golfo dei Poeti 10; Farafulla 9; Atletico Gordana e Ritrovo Filetto 8; Cassana 6; Romito 2.

CALCIO A 7 Over 45

GIRONE 1 sesta giornata

Moto Masini 2-Bar Picchi/Bonanni 4-5 Zizzari F., Riu S., Marselli P.; Fantolini L. (2), Dal Forno M., Arena M. La Serra-Tirrena Noleggi 0-4 rinuncia

Asd Commercialisti-Brigola 5-0 Galli S. (2), Fontana R., Manzato R., Prota N.

GIRONE 2 Sesta Giornata

Carr. La Veneta-Moto Masini – rinviata al 19 dicembre Pizzeria Chiara-City Car 7-3 Datteri P. (3), Paita G. (2), Fedespina L., Albertin G.; Paganini M. (2), Giannoni D. Bar Ravenna-Vf Alinò/Metalluminio 2-6 Parolisi S. (3), Magnani G. (2)

Marco Magi