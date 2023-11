Calcio a 7 Aics: nel derby di Sarzana tra Loska e Prulla nessuno la spunta

La Spezia, 28 novembre 2023 - Prima vittoria in campionato per la Dinamo Spritz, trascinata dal difensore Dadà autore di 3 reti e mvp della gara. Questo nella Serie A del Campionato Spezzino di calcio a 7, sotto l'egida dell'Aics, che arriva alla quinta di andata. Rimonta del Piccolo Faro, sotto di due reti nel primo tempo, che ribalta il risultato nel finale: 5-2 sull'Oto Melara con tripletta di Gambino.

Paolino's Pub FC non può invece nulla davanti a Pizzeria Bacetto, 7-2 il risultato finale e Domenichelli che tenta la fuga nella classifica marcatori.

In Serie B, importante successo di Grandi Macchine su Belini Frizzanti, mentre l'atteso derby di Sarzana tra la Loska e Prulla finisce 3-3: alle reti di Giubasso, Precetti e Ricci risponde Orselli e la doppietta di Montani per il Real Prulla.

In Serie C ci pensa la Fulgor a fermare la capolista San Marco Fc, 5-4 risultato finale. Prima vittoria, infine, per Sorbolo, la squadra di mister Ragonesi ha la meglio su Alfredo Uomo trascinati da Puzzella.

SERIE A

Mtu Italia-Taverna del Metallo 3-3

Paolino's Pub-F.C Pizzeria Bacetto 2-7

Dinamo Spritz-Avanti Tutta 6-4

Il Piccolo Faro-Oto Melara 5-2

SERIE B

Arci Pitelli-Polisportiva Discovery 6-1

The Garden-Pizzeria dal Mancio 2-0

Grandi Macchine-Belini Frizzanti 3-2

Lokomotiv Loska-Real Prulla 3-3

SERIE C

Stella Rossa Scoglietti-Bon Sti Chi 0-4

Real Bozi-U.S.P-Yes You Rent 4-2

Fulgor-San Marco 5-4

Sorbolo F.C.-Alfredo Uomo Fc 4-3

Marco Magi