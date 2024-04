Obiettivo Interregionali di calcio a 5, Nd Trasporti e Gran Caffè a tutta forza

La Spezia, 2 aprile 2024 – Ha preso il via, al centro sportivo La Pianta 310, il torneo di calcio a 5, che permetterà alle prime due classificate di accedere agli Interregionali Tosco-Liguri Aics, in programma il 12 maggio.

Tra le dodici squadre partecipanti, in evidenza Nd Trasporti e Gran Caffè; la squadra capitanata da Ciprian Varga, tra le favorite al titolo, ha la meglio per 11-6 su Mtu-Bacetto, trascinata da un incontenibile Azamfirei autore di 6 reti. Il forte attaccante si trova così già al comando della classifica marcatori, come nell'ultimo campionato invernale organizzato da Aics, che aveva concluso con ben 72 reti.

Lesi, autore di 5 reti, Puglione e Gambino, 4 ciascuno, protagonisti della netta vittoria di Gran Caffè su Alfredo Uomo. Per gli ospiti in evidenza Lusha, con una tripletta.

Ristorante Bernardi ha la meglio su Aston Villa Andreino per 4-1: alla rete di Accardo risponde Bahrin, Del Bene e Radulescu con una doppietta.

Molto combattuta Aquila-Real Club Deportivo la Cadrega: alla doppietta di Nicholas Dova e alla prestazione di altissimo livello del portiere Ferdeghini, risponde Aquila con una gran prova di squadra, conclusa con le reti di Originale, Saia e Cecchinelli.

Successo anche per Tanqueray Squad su Agriturismo 4 Stagioni: in evidenza le doppiette di Lazzoni e Belardo.

Il torneo riparte martedì 2 aprile,con riflettori puntati su Nd Trasporti-Agriturismo 4 Stagioni e Aquila-Gran Caffé, in programma mercoledì alla Pianta 310.

Tutti i risultati: Gran Caffè-Alfredo Uomo 16-5, Mtu-Bacetto-Nd Trasporti 6-11, Aston Villa Andreino-Ristorante Bernardi 1-4, Agriturismo 4 Stagioni-Tanqueray Squad 3-5, Aquila-Real Club Deportivo La Cadrega 3-2, Bar Pi&Ro-The Goonies 6-0.

Marco Magi