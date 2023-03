Basket serie C Gold La Tarros a Livorno pensando ai play off

Lo Spezia Tarros viaggia alla volta di Livorno cercando di dare continuità alla mini striscia positiva (due successi) che ha ridato slancio per cercare di restare agganciati ai play off di C Gold. Il quarto posto dista a soli due punti, occupato dalla Virtus Siena a cui Fazio e compagni faranno visita il 15 marzo, e a 4 lunghezze c’è il trio di testa formato da Prato, Castelfiorentino e Cecina, prossima avversaria al PalaSprint. Ma prima di queste due gare da pensare ad oggi e al Don Bosco che ha in regia il giovane talento Matteo Paoli inseguito dalla Tarros la scorsa estate. Per i bianconeri di coach Scocchera, che gioca praticamente a casa essendo di Livorno, palla a due alle 18,45: arbitrano Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova Bracciolini.

G.S.