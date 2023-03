Arriva il Forte dei Marmi, Gamma Sarzana pronto a dare battaglia

Un derby sempre molto sentito e questa sera molto importante per delineare la griglia definitiva dei play-off scudetto a due giornate dalla conclusione della stagione regolare del campionato di serie A1. Si gioca stasera nell’insolito turno di martedì al ’Vecchio Mercato’ la sfida tra Hockey Sarzana Gamma Innovation e Forte dei Marmi. I rossoneri hanno ottenuto della matematica certezza di entrare nelle prime sei e partecipare ai play off senza passare dai preliminari ma puntano a conservare la miglior posizione. Gliltimi due confronti sono state gioie rossonere: un anno fa nella finale di Coppa Italia il Sarzana si aggiudicò il trofeo per la prima volta nella storia e all’andata ancora vittoria sarzanese in Versilia. "Una partita determinante – spiega il tecnico Paolo De Rinaldis – che deciderà molto sulla nostra posizione finale di classifica. La squadra dopo la sconfitta di Montebello ha avuto una reazione molto importante e questa reazione si è dimostrata anche nella gara contro il Trissino di Champions League dove la squadra ha fornito una prestazione soddisfacente su tutti i punti di vista. Per il Forte massimo rispetto ma nessun timore reverenziale, questa gara sarà un banco di prova importante per vedere a che punto siamo sia dal punto di vista fisico e mentale". I versiliesi presentano una rosa spettacolare: Eric Torner, Domenico Illuzzi, la stella Pedro Gil, Riccardo Gnata ma anche gli ex rossonero Elia Cinquini e soprattutto Chicco Rossi uno dei protagonisti delle belle stagioni sarzanesi. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation reduce dalla sfida di Champions League contro il Trissino persa pur lottando con grande determinazione. Si gioca alle 20.45 al ’Vecchio Mercato’, arbitrano Filippo Fronte di Novara e Matteo Galoppi di Follonica. Diretta sul sito della Federazione, commento tecnico della ’voce’ del palazzetto Riccardo Giorgi.

m.m.