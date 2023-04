A Firenze coraggio, grinta e cuore I tifosi fiduciosi nella salvezza

Il pareggio conquistato dalle Aquile a Firenze ha esaltato i tifosi bianchi: "Un punto d’oro conquistato il cuore, si vede la mano di Semplici. Peccato per il gol divorato da Shomurodov nel finale di gara. Dieci e lode all’intera squadra". Soddisfatto lo storico appassionato dei colori bianchi Franco Capozza: "Lo Spezia ha giocato con il cuore sostenuto da mille eccezionali tifosi, a tratti abbiamo annichilito il ‘Franchi’ con il nostro tifo. È un pareggio d’oro, nonostante un arbitraggio troppo fiscale nei confronti delle Aquile. Peccato il gol mancato da Shomurodov nel finale, ma il punto è ottimo, dà morale e classifica. Lo Spezia è una squadra ‘operaia’, non eccelsa sul piano tecnico, ma oltremodo coraggiosa e combattiva. Si intravede nelle gesta degli Aquilotti la grinta di Semplici". Gli fa eco Fabio Bardelli: "Un punto importantissimo conquistato contro una squadra come la Fiorentina che veniva da 9 vittorie consecutive. Lo Spezia ha sciorinato grinta e cuore in quantità industriale, alla fine poteva scapparci anche il colpaccio se Shomurodov non avesse sbagliato completamente la giocata. Nzola il migliore tra i bianchi, Ampadu è una certezza, ma un dieci e lode lo merita la squadra per la determinazione e la generosità che ha messo in campo". Pieni voti ai bianchi anche da parte di Luigi Raggi: "Un pareggio giusto che lo Spezia ha conquistato interpretando bene la partita al cospetto di una Fiorentina che veniva da una serie utile di nove vittorie. C’è il rammarico per il gol sbagliato da Shomurodov, poteva essere la ciliegina sulla torta. Un plauso a tutta la squadra, note di merito per Maldini che appare rinvigorito, oltre a Dragowski, Ampadu e Nzola. Quest’ultimo è imprescindibile per lo Spezia". Pone l’accento sulla prestazione anima & core delle Aquile Giordano Bartoli: "Lo Spezia ha messo in campo tutte le proprie qualità, in primis la grinta, difendendo bene e caparbiamente, non disdegnando le ripartenze, una delle quali con Shomurodov poteva regalarci tre punti d’oro. Arbitraggio troppo fiscale, eccessive le ammonizioni e non ho capito l’ulteriore minuto nel recupero. Semplici si dimostra un allenatore da Spezia, molto concreto ed efficace, questa è la strada per la salvezza, siamo fiduciosi".

Fabio Bernardini