Elezioni comunali 2023, a Maissana vince Egidio Banti

Maissana (Spezia), 15 maggio 2023 – Egidio Banti è il nuovo sindaco di Maissana. Conquista la poltrona di primo cittadino con 176 voti e il 52,3% delle preferenze.

Secondo posto per Paolo Cogorno di Maissana in volo. Cinque le preferenze per Giovanna Biggi della lista Fiamma Tricolore. Egidio Banti era già stato in passato sindaco di Maissana. Fu eletto nel 2009.

Tra i punti del suo programma, un progetto per l’assistenza alle persone anziane con la presenza di un infermiere. "Maissana vuole poi continuare a far parte della valle del biologico – dice Banti – I pascoli devono continuare a essere punto di riferimento ma trovare anche giovani che vogliano intraprendere questa attività. Svolgeremo corsi specifici che possano formare operatori che racchiudano turismo e agricoltura”.