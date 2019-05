La Spezia, 24 maggio 2019 - Sono 18 i Comuni al voto in provincia della Spezia. Non si vota nel capoluogo ma le urne sono aperte in diversi città e paesi per l'elezione del sindaco. Urne aperte a Arcola, Bolano, Bonassola, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò del Golfo di Spezia, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure. Urne comunque aperte nel capoluogo e in tutta la provincia per le Europee.

ELEZIONI EUROPEE

Si vota dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede partirà subito dopo la chiusura dei seggi. Non in tutti i Paesi si vota nello stesso giorno. L'Italia ha scelto domenica 26 maggio per accorpare il tutto con le elezioni comunali. Per tutti i Paesi, qualunque sia il giorno di voto, lo spoglio parte comunque alle 23 di domenica 26 maggio. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali, la regione Toscana fa parte di quella denominata ‘Centro Italia’, a cui corrisponde una scheda elettorale di colore fucsia.

L’elettore dovrà esprimere la propria preferenza tracciando un segno ‘X’ sul contrassegno della lista prescelta. Si possono inoltre esprimere fino a tre preferenze, scrivendo il nome e cognome (o solo cognome) dei candidati prescelti a fianco del contrassegno. Nel caso si esprimano due o tre preferenze, è obbligatorio scegliere candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e la terza preferenza verranno annullate.

Per votare bisogna aver compiuto 18 anni, essere in possesso della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. In caso di tessera elettorale smarrita, bisogna richiederne un duplicato all’ufficio elettorale del proprio comune, dopo aver effettuato la denuncia di smarrimento.