Premio ‘Artigiano Ligure del Cinema’ 2023 alla spezzina Fiorella Giovanelli Amico

Genova, 20 ottobre 2023 - Il premio ‘Artigiano Ligure del Cinema’ 2023 è stato consegnato questa mattina nella Sala Liguria di Palazzo Ducale a Fiorella Giovanelli Amico.

Fiorella Giovanelli Amico vanta nella sua quarantennale carriera la realizzazione di oltre 80 film come segretaria di edizione o montatrice. La consegna del Premio è stata l’’occasione per raccontare l’intesa vita creativa che da sempre si è realizzata nell’ambiente cinematografico. Nata alla Spezia, a vent’anni si sposa con il regista Enzo Ungari e si sposta con lui a Roma dove intraprende una progressiva crescita professionale collaborando anche con un Festival di cinema latino-americano.

In seguito, si innamora e si sposa con il regista Gianni Amico. La mancanza della Liguria viene avvertita da entrambi, finché non è più rimandabile: la coppia prende casa alla marina di Manarola. Sulla terrazza tonda che si affaccia sul mare delle Cinque Terre passano artisti, registi e grandi nomi del cinema nazionale e internazionale, come viene raccontato nel film ‘Diario di Manarola’ proiettato nel festival Flight.

Resteranno a Manarola sino al 1980, spostandosi per lavoro a Roma. A partire da quella data l’amica Gabriella Cristiani - prima italiana a vincere un Oscar come montatrice con "L'ultimo imperatore" di Bernardo Bertolucci – le chiede di lavorare con lei come assistente al montaggio. Da quel momento, Fiorella lavora con prestigiosi registi come Giuseppe e Bernardo Bertolucci, Tonino De Bernardi, Clare Peploe, Mario Martone, Francesca Archibugi e John Turturro.

“Siamo lieti di premiare un’artigiana e una protagonista della storia del Cinema – commenta il presidente Cna Liguria Massimo Giacchetta – . Questo premio vuole essere riconoscimento a chi lavora alla realizzazione di un film, troppo spesso si ricordano i nomi di attori e registi ma per la realizzazione di un’opera cinematografica c’è un impegno corale di tante diverse professionalità. Il montaggio è poi un elemento determinante di fusione tra immagine e racconto, tra l’occhio del regista e il filo della narrazione della sceneggiatura. Dobbiamo essere orgogliosi di avere grandi professioniste del settore come Fiorella Amico, Gabriella Cristiani e Francesca Calvelli (David di Donatello 2023 per il miglior montaggio, terzo David su otto candidature)”. Nelle precedenti edizioni sono stati premiati il costumista cinematografico e teatrale Luca Costigliolo, e l’operatore e direttore della fotografia Luca Massa.

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma della quarta edizione di Flight, la Mostra Internazionale del Cinema di Genova, in collaborazione di Cna Cinema e Audiovisivo Liguria e Land - Local Audiovisual Network & Development.