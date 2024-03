Si celebra il Sommo Poeta col 'Dantedì' alla Mazzini e nel cinema Odeon

La Spezia, 23 marzo 2024 - In occasione del 25 marzo, la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Comune, attraverso i Servizi culturali, promuove un calendario di iniziative 'Dantedì' coinvolgendo la biblioteca Mazzini e il Cinema Odeon della mediateca regionale ligure.

Nella giornata di lunedì 25 marzo la Mazzini celebra Dante Alighieri offrendo gratuitamente alla cittadinanza un percorso espositivo-documentario che ne illustra l’attività letteraria. Dalle 9.15 alle 19 sarà visitabile un’esposizione, allestita per l’occasione, con materiale tratto dalle raccolte librarie e manoscritte conservate alla Mazzini.

Dalle 17.30 alle 18.30, si terrà un momento di lettura in collaborazione con il circolo locale LaAV, durante il quale verranno proposti brani selezionati dalle opere di Dante Alighieri. Questo evento offrirà non solo l'opportunità di immergersi nelle meraviglie della letteratura dantesca, ma anche di esplorare diverse interpretazioni e analisi critiche. LaAV è un'associazione nazionale dedicata alla lettura ad alta voce, senza scopo di lucro, che si impegna principalmente nella promozione della lettura per le fasce più vulnerabili della comunità, compresi bambini e anziani. LaAV inoltre collabora attivamente e offre sostegno a varie attività culturali, consolidando così il suo ruolo nell'arricchimento e nell'inclusione della comunità locale.

Il Cinema Odeon, invece, proporrà il docufilm 'Mirabile Visione: Inferno' di Matteo Gagliardi, un’occasione per continuare a celebrare il Sommo Poeta e la sua opera grazie alla potenza del cinema. La discesa verso l’Inferno dantesco ci illustra i significati dei versi e ci permette di ripercorrere il medesimo viaggio fatto da Dante. Le immagini e la narrazione ci trasportano in questa potente trasposizione cinematografica dell’opera del Sommo Poeta. Ogni cerchio dell’Inferno viene paragonato alla società moderna, offrendo così una potente radiografia dei mali che affliggono il mondo di oggi.

Il docufilm sarà proiettato come mattinée rivolto alle scuole del territorio e avrà la programmazione aperta al pubblico con i seguenti orari: lunedì 25 marzo alle 15.15 e 17; martedì 26 marzo alle 15.

Info e prenotazioni alla biblioteca Mazzini: 0187 727515 o [email protected]; al cinema Odeon: 0187 745630 o a [email protected]. Il biglietto per il Cinema Odeon ha il costo di 6 euro e 5 euro il ridotto (under 14, over 65, iscritti alle biblioteche).