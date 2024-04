Zampalonga e solidarietà. I quattrozampe e i loro umani danno spettacolo in centro

Puntualissima è arrivata Kuma. La cagnolina razza shiba inu, che se ne sta seduta ai blocchi di partenza di piazza Europa aspettando che la passeggiata cominci. "E’ arrabbiatissima" assicurano i padroni Michele Borio e Tiziana Valle, indicando la bandana – uno dei tanti gadget in palio per questa giornata – che le hanno aggiustato al collo: "Un tempo non se la sarebbe fatta mettere – ride Michele – ora però, complice l’età matura, è più permissiva ma resta che è ben irritata". Del tutto a suo agio ma poco incline alle foto il labrador Oscar che, per età e artrite, questa passeggiata se l’è goduta dal suo supporto a quattro ruote, spinto dal suo padrone Angelo Del Santo. Vivaci e curiose le due amiche Bianca e Grace, entrambe con un vissuto difficile. La prima,ferita, è stata tolta dalla realtà del randagismo in Sardegna da Annamaria Amalfitano e la seconda si è lasciata alle spalle il canile di Napoli accolta da Katia Basso. A proposito di coppie non poteva mancare quella letteraria, Dante e Beatrice erano presenti nelle sembianze di due maestosi esemplari corso con il loro padroni Nicola e Jacopo Bertolini. E poi Frida, incrocio levriero con Daniela Zaina, il marito Andrea e la loro figlia Sara ma su tutti, e non poteva non essere così, dominava l’imponente Zeus con Marco Raviola. Infine Roky, gagliardo pinscher nero di nove anni. É un grande camminatore, garantisce la sua padrona Roberta Cuturri, che nonostante l’ età vanta esperienze infaticabili di trekking sulla via Francigena, ma che dà il meglio di sé alle mangialonghe, passeggiate enogastronomiche anche per lui e che non poteva di certo perdersi quest’ultima iniziativa.

La Zampalonga che si è aperta ieri mattina in piazza Europa alla Spezia è stata una giornata dedicata a tutti gli amici a quattro zampe e ai loro umani, organizzata dai Lions Club spezzini in occasione del Lions Day. Iniziata con una passeggiata guidata dal capofila Jazz, il cane a supporto del corpo di polizia municipale con la sua conduttrice per le vie della città, ha visto poi nella centrale piazza di palazzo civico un susseguirsi di esercitazioni. La prima quella di Karma, pastore tedesco della guardia di finanza di Genova impegnato nella ricerca di stupefacenti accompagnato dall’ istruttore Di Pietro con i colleghi della Spezia Zarbano e Rigano, coordinati dal Comandante del nucleo operativo mobile genovese Ignarro. A seguire le esibizioni dei cani molecolari Bul e Ulisse, di razza bloodhound che, come quelli impegnati nella pet therapy, appartengono all’associazione cinofila ’Nasi volanti’ con il presidente Giovanni Buttà e l’istruttrice Marina Candela; e lo springer spaniel di nome Dea, cane da ricerca su superficie, col conduttore Davide Nizza appartenente a ’Terra di confine’ di Arma di Taggia, associazione che come l’altra è impegnata anche nella protezione civile.

Attraverso l’evento, che si è tenuto in contemporanea anche a Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna e Modena, il Lions ha voluto dare vita a una raccolta fondi per l’acquisto di cani per persone non vedenti e sostenere il centro dei Lions di Limbiate la cui missione è addestrare cani guida, come dice Francesca Leonetti, presidente 14° zona Lions la Spezia e coordinatrice delle cinque sezioni: "Abbiamo voluto offrire alla cittadinanza anche screening gratuiti della vista e dell’udito e effettuare una colletta alimentare nei supermercati Basko di via Veneto ed Ekom di via 24 Maggio a sostegno delle persone in difficoltà". Non solo quindi una giornata di festa ma anche di solidarietà.

Alma Martina Poggi