Visita guidata alle sale affrescate

Proseguono le visite guidate gratuite alle bellezze architettoniche di Palazzo Crozza, sede della Biblioteca Mazzini in corso Cavour. Appuntamento fissato per domani, a partire dalle 17, anche per osservare, oltre alle eleganti sale affrescate e alcuni dei tesori custoditi dalla biblioteca, sede dell’Archivio Storico, anche l’esposizione dedicata ad Ettore Cozzani. Si tratta di una mostra documentaria che ha lo scopo di presentare al pubblico la multiforme attività di Cozzani come scrittore e editore, oltre al suo impegno come divulgatore e oratore. Un’esposizione, che rimarrà attiva fino al mese di marzo, che intende essere un riconoscimento tangibile dell’ingegno e della creatività di Ettore Cozzani, una tra le figure intellettuali più importanti della cultura spezzina della prima metà del Novecento. La visita guidata è gratuita fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata allo 0187 727515 o mail [email protected].