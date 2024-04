Via La Marmora, ripresi i lavori. Nuova sede per Spezia risorse

Sono ripartiti i lavori di ristrutturazione dell’ex comando di Polizia Municipale in via La Marmora che ospiterà gli uffici di Spezia Risorse e di Mobilità e Parcheggi, concentrando in un’unica sede una serie funzioni collegate che consentiranno a tutti i cittadini di recarsi in un unico luogo per l’espletamento di numerose pratiche. "Un intervento di riqualificazione frutto di una sinergia importante – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – diminuendo i costi a carico dei cittadini e permettendo alle persone di svolgere le varie pratiche nello stesso luogo. I lavori riprendono oggi dopo un lungo iter burocratico e si prevede che saranno completati entro ottobre". I lavori erano stati affidati nel 2022 ma la ditta incaricata non è stata in grado di portarli a termine.

A seguito di una nuova aggiudicazione, sarà la ditta Edilelle a realizzare l’opera. Il progetto prevede l’adeguamento dei locali interni e delle infrastrutture alle esigenze dell’utenza, che potrà trovare un front-office unico per entrambe le società, permettendo di riunificare più servizi nella medesima sede. L’intervento, per un importo di circa un milione di euro, consentirà inoltre di restituire bellezza ad un edificio di pregio incastonato nel quartiere Umbertino.