Via i rifiuti dalla spiaggia. I giovani della Croce Rossa puliscono Olivo e Terrazze

Al servizio della comunità, in ambito socio-sanitario così come in quello ambientale. Continua l’impegno della Croce Rossa di Spezia per difendere l’ambiente dall’abbandono dei rifiuti, pratica purtoppo ancora molto diffusa. Questa volta i Giovani della Cri spezzina, in collaborazione con il Comune di Portovenere, hanno ripulito le spiagge dell’Olivo e delle Terrazze. Le iniziative di tutela ambientale della Cri Rossa hanno l’obiettivo di contrastare il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, educando la popolazione alla pulizia e alla cura di uno spazio comune. "Abbiamo accolto con grande piacere l’iniziativa della Croce Rossa sul nostro territorio – sottolinea il sindaco di Portovenere Francesca Sturlese – Siamo sempre disponibili a supportare queste iniziative, fondamentali per sensibilizzare i cittadini, in particolar modo i più giovani, al rispetto per l’ambiente e contro il fenomeno ancora troppo diffuso dell’abbandono dei rifiuti in mare e sulle nostre bellissime spiagge". "Prosegue il nostro impegno per difendere l’ambiente da chi non lo rispetta – commenta il presidente della Croce Rossa spezzina Luigi De Angelis – Che a farlo siano giovani ragazze e ragazzi, dedicando all’attività un sabato libero, è un valore aggiunto che può essere d’insegnamento per tutti i loro coetanei. Questa attività in particolare rientra nell’opera di sensibilizzazione della Cri per promuovere comportamenti rispettosi dell’ambiente".