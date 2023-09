Un’esploratrice, una runner e due studentesse. Sono le ’Donne leader’ incoronate da Ewmd

Sabrina Mugnos, Nicoletta Gabbriellini, Ilaria Milella e Gaia Torrini sono le protagoniste della 21esima edizione del prestigioso riconoscimento ‘She Made A Difference - Donna Leader 2023’, premio che riceveranno da Ewmd La Spezia, la delegazione locale guidata da Ornella Poli del network europeo per lo sviluppo della professionalità femminile. Il premio – patrocinato dal Comune della Spezia, con sponsor Gls e Studio Russi Baronti e Bacchione – consiste in un ciondolo disegnato dal maestro Francesco Vaccarone. L’appuntamento è per sabato, alle 17, al Camec. "Due donne di origini spezzine — precisa Poli – come l’esploratrice e divulgatrice scientifica Sabrina Mugnos e la runner Nicoletta Gabbriellini, e due giovanissime studentesse della nostra città, Ilaria Milella e Gaia Torrini (per la sessione Primavera), appena diplomate all’istituto Capellini-Sauro, che si sono distinte per gli eccellenti risultati scolastici, ma anche per essere riuscite a coltivare diverse passioni, dall’arte al teatro fino alla musica e alla scrittura, senza dimenticare tematiche importanti come la solidarietà. Tutti modelli positivi per le nuove generazioni".