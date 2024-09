Un clic per sostenere la solidarietà. Sindaci in posa per “Essere liberi“. Un progetto per ragazzi speciali

Musicoterapia, logopedia e pet therapy. Ma anche orto terapia, ceramica e danza terapia. Queste sono solo alcune delle tantissime attività che a partire da martedì 8 ottobre saranno proposte gratuitamente ai ragazzi speciali over 18 grazie a ‘Essere liberi’, progetto realizzato dalla onlus Gli Amici di Elsa in collaborazione con Tourism Factory aps. Ogni martedì, dalle 14 e sino alle 19, il Nuovo spazio Barontini aprirà le sue porte per ospitare quei ragazzi con disabilità grave - non più minorenni e per i quali decadono allo scattare della maggiore età diverse forme di assistenza - che non possono essere lasciati soli. "Grazie alla mia esperienza personale – spiega la presidente della onlus Manuela Bondielli – ho visto quali sono le attività in grado di far sentire meglio i ragazzi. In collaborazione con i servizi sociale del Comune di Sarzana ci sono stati forniti alcuni nominativi che inizieranno questo percorso con noi. Crediamo che nessuno debba essere lasciato indietro ed è proprio per dare ai genitori un momento di sollievo e insieme provare a migliorare la vita a questi ragazzi speciali che abbiamo deciso di dare il via a questo progetto sociale".

Non si tratta di laboratori improvvisati, ma di attività tenute da professionisti che saranno affiancati da educatori in grado di sviluppare le abilità dei ragazzi favorendo anche varie forme di socializzazione che saranno. "La danza terapia – spiega Maria Paola Landi – punta a trovare un modo di comunicare diverso da quello convenzionale. Fornisce infatti la possibilità di esprimere qualcosa che specialmente chi ha difficoltà cognitive potrebbe altrimenti non essere in grado di far emergere. Oltre a questo aiuta a sviluppare l’equilibrio e ad ampliare i movimenti". Si partirà aiutando concretamente un gruppo composto da 7 ragazzi che saranno seguiti per 5 ore una volta alla settimana, ma l’obiettivo che si sono poste le due associazioni è quello di passare in un futuro prossimo a due incontri settimanali per dedicarsi a 14 ragazzi. Per realizzare il progetto servono però fondi oltre che a molte energie, ma Manuela Bondielli e la presidente della Tourism Factory Anna Minelli, hanno pensato anche a questo.

Negli scorsi mesi grazie alla disponibilità di 12 sindaci della Val di Magra e della Lunigiana e dei relativi parroci è stato creato Don Camillo e l’onorevole Peppino. Un calendario solidale e di rara bellezza, i cui scatti allegorici sono stati realizzati dal nostro fotografo Massimo Pasquali che presto sarà presentato ufficialmente. "Ci tengo – prosegue Manuela Bondielli – a ringraziare ancora una volta tutti coloro che si sono prestati per questo scopo. È grazie al calendario che sarà possibile acquistare alla cifra di 8 euro se siamo riusciti a mettere in piedi il progetto e se riusciremo ad ampliarlo". Per il momento sono state stampate 6 mila copie che saranno reperibili in ciascun comune che ha aderito oltre che allo Scrigno degli Amici di Elsa in piazza Luni. "Per Sarzana – conclude l’assessore alle politiche sociali Sara Viola – è un onore sostenere un progetto in cui crediamo fortemente. Invito sin da ora chiunque ad acquistare Don Camillo e l’onorevole Peppino e di fare donazioni agli Amici di Elsa che, in quanto onlus, ricordiamo essere detraibili". Qualora qualche ragazzo disabile desiderasse prendere parte al progetto ‘Essere Liberi’, vista la disponibilità di qualche posto, è possibile rivolgersi a Manuela Bondielli (331-3256836) oppure a Anna Minelli (351-9719232).

Elena Sacchelli