Ubriaco cade in strada e si ferisce alla testa. Poi dà in escandescenze contro i soccorritori

La Spezia, 30 novembre 2024 – In preda ai fumi dell'alcol è prima caduto rovinosamente finendo con la testa dentro una ringhiera, per dare poi in escandescenze contro i soccorritori intervenuti in suo aiuto.

È stato necessario l'arrivo di una volante della polizia per calmare un 67enne che ieri mattina, in evidente stato di ubriachezza, cadendo in corso Cavour si è ferito alla testa finita dentro una ringhiera. Alcuni passanti hanno dato l'allarme, in suo soccorso è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Spezia: i volontari hanno però dovuto fare i conti con l'atteggiamento tutt'altro amichevole dell'anziano che, apparso in stato confusionale, era molto agitato e mostrava un comportamento violento nei loro confronti.

I soccorritori della Cri sono stati quindi costretti a chiedere l'intervento della polizia, insieme agli agenti sono poi riusciti calmare il 67enne che è stato portato al pronto soccorso per curare le ferite alla testa