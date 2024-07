Torna ’Libri al chiaro di luna’. Volti noti e autori emergenti per dieci eventi a Ceparana

Dieci presentazioni per una rassegna che giunge alla terza edizione: si alza il sipario su ‘Libri al chiaro di luna’, a Ceparana, con i libri presentati dagli stessi autori. Inizia domani una kermesse organizzata al centro sociale ‘Polis’ di via Fermi 5, da Luciana Ferrari della Società Dante Alighieri della Spezia, inizialmente in collaborazione con Maria Caterina Ambrosi, già delegata alla Cultura e attualmente nello staff del nuovo sindaco di Bolano, Paolo Adorni, e successivamente con l’impegno di Tiziana Scappazzoni, nuova delegata allo stesso assessorato (hanno aderito la libreria Il libro dei Sogni e la proloco I Due fiumi).

Dieci eventi, tutti con inizio alle 21.15, con opere scelte che riguardano temi diversi, ma tutti di grande attualità: la professione del medico, l’intelligenza artificiale, la famiglia, la cultura classica, il medioevo, l’introspezione psicologica e la solitudine, l’ecologia e la fantascienza, l’ecologia e le favole, il lavoro, eventi epocali del Novecento. A fianco di autori affermati e ben noti, è stato scelto di inserire tre giovani esordienti le cui opere si sono qualificate per spessore del tema trattato e per la qualità della scrittura. È stata inserita nella rassegna anche la lettura di un libro a un pubblico di bambini, seguita da un laboratorio creativo che vedrà protagonisti i bambini stessi. Quindi, nel dettaglio, sempre con l’introduzione della professoressa Ferrari, domani, il libro ‘Le nuvole non hanno forma’ di Angelo Bianco, affiancato per l’occasione da Marzia Dati; lunedì 8 luglio ‘Antropologia per intelligenze artificiale’ di Filippo Lubrano; martedì 9 ‘La mia versione migliore’ di Michela Castellazzo, moderna Chiara Serreli, interviene Anna Lalli; martedì 16 ‘Alla rivoluzione sulla Due cavalli’ di Marco Ferrari; mercoledì 17 ‘La lunga notte di Alcinoo’ di Paolo Bertini; martedì 23 ‘Sos al Polo Nord’ di Alessandra Cerretti (con laboratorio creativo per bambini); giovedì 25 ‘I cavalieri di Vallisnera’ di Franco Franchi; lunedì 29 ‘Gli imperativi dell’ospite’ di Giulia Sannino; mercoledì 31 ‘Viaggio verso un nuovo mondo, l’inizio della mia avventura’ di Rosaria Pannico; infine si chiude venerdì 2 agosto ‘Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’Ascia diventato sindacalista’ di Dino Grassi, a cura di Giorgio Pagano, presenta Nicola Caprioni. Marco Magi