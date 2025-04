Dentro la Preistoria e l’antichità. Due giorni insieme al Paleofestival

Due giornate nelle quali il giardino, le terrazze e tutti gli spazi del Castello San Giorgio si trasformeranno in un grande parco archeologico urbano dove saranno creati dei punti interattivi condotti da archeologi sperimentalisti, archeotecnici, personale didattico dei musei e di parchi archeologici e sperimentatori per divulgare, con dimostrazioni interattive e laboratori, gli usi e i costumi della Preistoria e delle antiche civiltà.

Al via la XVIII edizione del Paleofestival, il festival dell’archeologia sperimentale divulgativa sul mondo antico, che si terrà in quella location sabato 12 e domenica 13 aprile. "Un appuntamento molto atteso che da diciotto edizioni avvicina il pubblico alla storia antica attraverso un approccio esperienziale e coinvolgente – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. Questo evento permette a tutti di scoprire le tecniche, gli strumenti e le abitudini delle civiltà del passato, rendendo la conoscenza storica un’esperienza viva e dinamica".

Attraverso attività esperienziali, momenti ludici, laboratori manuali e spettacoli da vivere in prima persona, il Paleofestival – con la preziosa collaborazione di Edoardo Ratti – divulga le sperimentazioni archeologiche insegnando a bambini ed adulti a manipolare la materia per produrre gli strumenti e utensili della Preistoria così che, conoscendo le radici del nostro passato, possano migliorare il loro futuro in una nuova consapevolezza del rapporto con l’ambiente e con la società.

Nell’antichità, infatti, il riuso e il riciclo dei materiali era fondamentale per il risparmio economico, e la trasmissione pratica dei saperi era il metodo principale di insegnamento. "Si ringrazia Coop Liguria – dicono i promotori –, per il fondamentale apporto e sostegno. Nell’occasione, molti laboratori sono stati dedicati all’alimentazione nell’antichità, sia incentrati sugli alimenti e sugli ingredienti".

Nel programma ben 34 diverse attività, e saranno presenti, oltre ai protagonisti delle scorse edizioni, nuovi sperimentatori e collaboratori. Al termine della prima giornata, alle 18.30, verrà presentato uno spettacolo basato sui cold case dell’antichità dal titolo ‘Corpi mentono le ossa accusano. Dalle ossa la verità su antichi casi di omicidio’ con accompagnamento musicale. La mattina del 13, invece, sarà presentata la nuova edizione del convegno scientifico del Paleofestival, che si svolgerà ad ingresso gratuito e senza prenotazione.

Con prevendita attiva al Museo del castello (ingresso a 5 euro, biglietto per i 2 giorni a 8 euro), anche quest’anno saranno inseriti laboratori per adulti che potranno finalmente divertirsi da soli o con i loro bambini.

Marco Magi