’The book lovers’ alla Beghi

Tutto pronto per il nuovo appuntamento mensile alla biblioteca Beghi del Canaletto con ‘The Book Lovers Club’, il club del libro targato Beghi. La nuova tappa è prevista per oggi, con inizio alle 17, nell’auditorium della biblioteca. In questa occasione, come è capitato altre volte, il club lascia liberi i lettori di portare un libro a propria scelta, per condividere riflessioni ed emozioni con il resto dei partecipanti. La partecipazione all’evento è gratuita e l’evento è finalizzato alla promozione della lettura condivisa in biblioteca dai partecipanti e bibliotecari. D’altra parte, da sempre, l’obiettivo è stato quello di facilitare ed invogliare la comunicazione e lo scambio di opinioni tra lettori, che desiderino vivere un’esperienza di lettura diversa, insolita, nuova, condivisa, costruttiva. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 0187 727885 o inviando una mail a [email protected].