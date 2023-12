Crolla l’intonaco nel bagno, paura a scuola. Ferita una tredicenne

La Spezia, 14 dicembre 2023 - Paura in una scuola di Melara, a La Spezia, dove una ragazzina di 13 anni è rimasta ferita in seguito ad un crollo di intonaco avvenuto all’interno del bagno dell’istituto. La giovane studentessa non ha riportato conseguenze gravi, è stata medicata dai sanitari e se l’è cavata con qualche escoriazione, ma lo spavento è stato tanto.

La giovane frequenta le scuole medie Fontana, ma l’episodio è avvenuto all’interno di un edificio di proprietà comunale che si trova nella frazione di Melara e che ospita temporaneamente le classi dell’istituto. Il plesso originario risulta infatti attualmente chiuso perché interessato da una ristrutturazione finanziata con fondi Pnrr.

Prima di decidere di sistemare l’intero corpo studentesco del Fontana all’interno dell’edificio erano state effettuate verifiche di natura statica che non avevano fatto riscontrare alcuna criticità. L’immobile era già stato utilizzato in passato proprio per questo scopo. Il distacco di intonaco è quindi avvenuto in maniera del tutto imprevedibile e improvvisa, ma per sicurezza, da domani, tutte le classi saranno in Dad fino al completamento di nuove indagini.