’Sos sanità’, la Cgil pronta a raccogliere segnalazioni di disservizi

La Cgil spezzina lancia la nuova campagna chiamata ’Sos sanità’, grazie a cui utenti e lavoratori potranno segnalare disservizi ed episodi di gravi inefficienze del Ssn. È il segretario generale Luca Comiti a spiegare il valore dell’iniziativa e le casistiche in cui può rivelarsi utile partecipare, inviando una mail all’indirizzo [email protected]: i casi segnalati saranno denunciati pubblicamente dal sindacato, che chiederà alla direzione della Asl 5 e alle autorità competenti di risolverli. "La sanità spezzina è ormai sull’orlo del collasso – sottolinea - ; con questa campagna vogliamo offrire un canale di comunicazione ai cittadini e ai lavoratori del settore esasperati, che troppo spesso non sanno a chi rivolgersi per denunciare episodi di malasanità". Segue un vero cahier de doléances. "Liste di attesa infinite, pronto soccorso intasati, carenza di medicinali e dispositivi infermieristici, strutture fatiscenti, mancanza di personale, difficoltà nell’assistenza domiciliare, carenze organizzative sono solo alcuni dei problemi che affliggono la nostra sanità pubblica. I vertici della Asl5, la Regione ed il sindaco Peracchini, responsabile della conferenza dei sindaci e della sanità pubblica, devono assumersi le loro responsabilità ed agire per migliorare la situazione". E chiude auspicando un cambio di passo, annunciando: "saremo una spina nel fianco sino a che non otterremo risposte e certezze per la sanità spezzina".