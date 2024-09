Skaletta a tutto blues con la band dei Black Days

Sarà una serata speciale il sabato della Skaletta Rock Club, nel segno del compleanno del locale – giunto alle 30 primavere – e di tre membri della band in cartellone, i Black Days: Pierfranco Bianchi, che taglia il traguardo dei 60, Little Paul Maloni e Andrea Cozzani. Musica blues e jam session per una formazione che fra le prime calcò il palco del circolo Arci di via Crispi 168; il gruppo nacque sei anni prima della Skaletta, nel 1988: agli esordi si esibì con cover dei più grandi artisti del genere, come Willie Dixon, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters e tanti altri altri. Dopo questa prima fase, il baricentro musicale del gruppo si è spostato su un rock-blues molto energico, che ha assorbito le sonorità di gruppi quali Nine below Zero, Nighthawks, Dr Feelgood. Ecco la vera identità dei Black Days, che rimarranno su questa cifra anche per gli anni a venire. Questa formazione è un’habitué della scena live, che frequentano con un’intensa attività. Alessandro Cozzani alla batteria, Agostino Morbillo al basso, Paolo Maloni chitarra e voce e Pierfranco Bianchi armonica e voce hanno firmato due cd di inediti autoprodotti: "Breakin’point" e "Old locomotors blues"; Bianchi e Maloni hanno dato vita anche ad un progetto parallelo: un duo acustico alla ricerca delle radici della musica che hanno suonato per tanti anni, cercando delle sonorità che spaziano fra le diverse fasi della storia del blues. In Skaletta daranno un saggio di questa lunga e densa carriera.

C.T.