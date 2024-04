Sipario sull’era Masinelli. I sindaci rinnovano il cda. Franco Pomo è presidente

In Atc si volta pagina. Nella società del trasporto pubblico locale finice l’era di Francesco Masinelli e Gianfranco Bianchi. A sancirlo, l’assemblea dei sindaci della Provincia della Spezia, che ieri mattina ha designato i nuovi membri del Consiglio di amministrazione che guiderà l’azienda fino alla primavera del 2027. I nuovi amministratori sono Franco Pomo, Renata Angelinelli, Alessandra Barucchi, Francesco Fiorino e Giorgio Tavoni. Il nuovo presidente è Franco Pomo, ingegnere che è stato dapprima segretario generale e poi capo dell’area tecnica dell’allora Autorità portuale della Spezia, e che nell’ambito della nuova Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale era stato designato dal Comune come proprio uomo di riferimento nel Comitato di gestione.

Nei primi giorni di maggio, la prima assemblea del rinnovato cda di Atc Esercizio conferirà la nomina di amministratore delegato e di direttore generale dell’azienda a Francesco Fiorino, che attualmente non è solo direttore di Europa Park – la società della Camera di commercio Riviere di Liguria che gestisce il parcheggio di piazza Europa – ma anche vicecapo di gabinetto del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Il sindaco ha dunque ritenuto di incaricare uomini di fiducia per rilanciare l’azienda in un momento storico contrassegnato da forti tensioni interne. Nel cda, oltre ai riconfermati Giorgio Tavoni (fu candidato in una lista del sindaco alle elezioni del 2017) e Alessandra Barucchi – vicina alla Lega –, la novità è data anche dall’ingresso di Renata Angelinelli, esponente del Pd spezzino, nel quale ha ricoperto l’incarico di responsabile ambiente. Peracchini durante l’assemblea ha ringraziato Gianfranco Bianchi e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto, augurando al contempo buon lavoro ai nuovi membri del cda. Chi invece ha appreso con soddisfazione l’inizio di un nuovo ciclo in Atc sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Cobas, che sottolineano come "finalmente in Atc si cambia. Si chiude una delle pagine più brutte della storia della nostra azienda, caratterizzata negli ultimi due anni da una gestione basata sul conflitto e la mancanza di confronto con i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Anni persi in cui si sarebbe potuto guardare al futuro del trasporto pubblico nell’interesse di lavoratori e utenti – si legge nella nota –. Riteniamo, malgrado ciò, che Atc e il suo personale abbiano ancora gli anticorpi e il know out necessario per reagire e rilanciarsi per affrontare le sfide del futuro. Oggi più che mai si sente la necessità di un management in grado di ricucire un tessuto di relazioni all’interno dell’azienda in cui ogni lavoratore possa esprimere il proprio potenziale per la qualità di un servizio all’altezza della comunità spezzina e del suo territorio. Siamo disponibili da subito a un confronto con il nuovo gruppo dirigente sulle linee strategiche e le azioni necessarie per rilanciare il trasporto pubblico locale. Ci sono le condizioni per ripristinare un rapporto costruttivo".

Matteo Marcello