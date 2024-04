Sipario su Fuori Luogo con ’Buio. Caligola’

L’intenso e talentuoso Gianluca Stetur, artista che negli anni ha lavorato con i più grandi nomi del teatro e a Spezia conduce spesso seguiti e apprezzati laboratori per attori, sarà sul palcoscenico del Dialma Ruggiero con un nuovo spettacolo diretto da Ombretta Nai e prodotto proprio da Scarti - Centro di produzione teatrale d’innovazione. Si chiuderà così, stasera alle 20.30, con ‘Buio. Caligola’ questa 13esima edizione di ‘Fuori Luogo’ dal titolo ‘Mainstream’, curata proprio dagli Scarti. Lo spettacolo è un enigma intorno al buio e al dolore di un uomo e la sua follia nello stile ben riconoscibile dei due artisti che, negli anni, hanno spesso regalato la loro arte al pubblico spezzino. Come si spiega nelle note di regia: "Buio. E se torna di cattivo umore... e se non intende ragioni? Allora? Che fare? L’aria è come il vetro. I polli non sono fatti per volare, ma ne ho visto uno che con fatica è riuscito a superare la recinzione. Finalmente libero. Ma erano libere anche le volpi. Gli uomini muoiono e non sono felici. Questo mondo così com’è non è sopportabile. Rimane solo la mia voce e il pendolo. Tutto il resto scompare. Tenetevi pronti. Sto per fare qualcosa di stupido. Ma il déjà vu che c’entra? Questo è un enigma. Buio". Un’ennesima produzione per il gruppo spezzino degli Scarti, che conclude la fortunata stagione di teatro contemporaneo al Dialma e si prepara al festival under 30 ‘Tutta la vita davanti’, previsto dal 20 al 26 maggio al Dialma e diretto da Alice Sinigaglia. Ben 18 spettacoli (di cui 4 in collaborazione con Teatro degli Impavidi di Sarzana) si sono susseguiti in sei mesi a ‘Fuori Luogo’ a cui si sono aggiunti quattro appuntamenti di poetry slam e otto appuntamenti per ‘Tea Time’, vera rivelazione di questa stagione per affluenza e gradimento, per un totale di quasi 5mila spettatori per l’intera stagione. Tutto esaurito anche per i due spettacoli internazionali per la prima volta a Spezia e ben tre prime nazionali (di cui due produzioni Scarti, che si sono rivelate tra le novità più interessanti in Italia di questa stagione teatrale di contemporaneo). Oltre 60 gli studenti coinvolti nei laboratori No Recess e 22 quelli del laboratorio di critica. Scarti si prepara ora per due imperdibili festival estivi: ‘Tutta la vita davanti’ e ‘Fisiko’ previsto quest’anno a giugno a Sarzana. Info e prenotazioni per lo spettacolo al 333 2489192 (anche messaggio whatsapp) o a [email protected].

Marco Magi