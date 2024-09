Sfilata di big politici alla Festa dei Patrioti

I vertici del centrodestra arrivato oggi a Beverino e sul tavolo i temi saranno di stretta attualità. A partire naturalmente dalle prossime elezioni regionali per conoscere quale sarà la linea della coalizione nella scelta del candidato. E come Andrea Orlando ha ufficializzato domenica scorsa a Montaretto la sua discesa in campo nel centrosinistra, non è quindi da escludere che la risposta del centrodestra arrivi dal centro polivalente di San Cipriano nel corso della ’Festa dei Patrioti’, evento regionale di Fratelli d’Italia. Si inizia oggi e si proseguirà fino a domenica. Alle 19.30 dopo i saluti istituzionali prima tavola rotonda dal titolo ’Una buona Regione non torna indietro’, al quale parteciperanno gli assessori regionali Simona Ferro e Augusto Sartori e la consigliera regionale Veronica Russo. In serata, dopo l’intervista alla deputata Augusta Montaruli, un focus sull’attività del Parlamento con i capigruppo a Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan.

Domani, sabato, si riprende alle 19 con il tavolo ’Il centrodestra in Liguria’ al quale partecipano il viceministro leghista Edoardo Rixi, il deputato Matteo Rosso, il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco e Ilaria Cavo. Alle 21 arriva Giovanni Donzelli. Nell’ultima giornata di domenica si parte alle 18 con il presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro del turismo, Daniela Santanchè e dell’eurodeputato Carlo Fidanza. A fare gli onori di casa l’onorevole Maria Grazia Frija, il coordinatore provinciale Davide Parodi, il responsabile provinciale Alberto Loi, la dirigente provinciale Denise Gianardi.